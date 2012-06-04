基金看空大宗商品 连续四周撤资

路透纽约6月1日电---周五交易数据显示,对冲基金和其他基金经理人在5月最後一周从大宗商品市场撤走逾23亿美元资金,立场为去年12月底以来最悲观.

数据显示,截至5月29日当周,投机客连续第四周撤离资金,因大宗商品市场濒临熊市边缘.

周五大跌後,汤森路透-Jefferies商品研究局指数(CRB).CRB较2月底高位下挫18%,布兰特原油期货跌破100美元,这归咎於美国月度就业数据弱於预期.很多投资者认为市场下跌20%即进入熊市.

美国公布令人失望的就业数据,令本已暗淡的全球经济状况雪上加霜.此前的中国制造业数据疲软,而欧洲工厂活动报告也表现不佳.

"目前各种大宗商品差不多都处於熊市,"佛罗里达Hackett Advisors公司的Shawn Hackett说.该公司业务侧重於玉米和大豆.

"各种商品几乎都供应过剩,需求力度不足以完全吸收."

黄金是唯一显强的板块,增逾3%,因市场上对全球经济的失望情绪升高,且预计美国联邦储备委员会(FED)不久将采取进一步措施来刺激美国经济,投资人寻求安全避险.

截至5月29日止当周,投资客连续四周削减大宗商品净多头,轧平22种商品期货和期权多仓近23亿美元.

这使得以美元计净多头仓位降至仅稍逾590亿美元的水准,为12月最後一周以来最低.12月当时美元走强,加上年底的平仓潮,令大宗商品市场震荡不安.

投资客资金撤出最多的标的是玉米,减少逾13亿美元.

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,玉米净多头仓位减少三分之二至15,578口,为近两年最低.

此外,基金经理押注美国原油价格走软,削减纽约和伦敦净多仓1,771口至139,168口.

美国原油期货在数据当周跌近1%至每桶90.76美元,但卖压在数据覆盖期之後加剧.周五跌至每桶83.23美元的接近八个月低点.

金属方面,基金经理所持期铜空仓倍增至6,757口,市场对中国的库存水准和欧洲需求减少仍感到不安.

金价在周五大涨前,对冲基金维持其净多仓於2008年低位.多空交战,最後净多仓仅小增7口至77,325口.(完)

--编译 艾茂林/张若琪;审校 李爽

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