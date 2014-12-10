大部分市场估值偏高 投资者应考虑对冲下行风险--贝莱德智库

路透香港12月10日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）(BLK.N)旗下资讯提供商--贝莱德智库周三称，基于资产估值及投资者的安逸情绪仍然高涨，面对市场重现波动，投资者在新一年的首要对策是考虑对冲下行风险。

贝莱德智库最新2015年投资展望报告指出，货币政策及增长趋势分道扬镳，将是2015年的主要投资主题。由于增长回升及劳动市场改善，相信美国及英国的货币供应很可能收紧；反观美英以外的其他地区将维持宽松，尤其是日本及欧洲。

无风险名义利率应在较长时间内保持低企，而低息环境则意味着投资者将继续努力争取回报。但由于大部分市场的估值正值偏高，而投资者对货币政策可推高资产价格的信心也高涨，所以不少投资者现时正采取捕捉市场动力的投资策略。

报告认为，“如此高企的估值水平，加上对市场动力深信不疑，只会增加犯错时所付出的代价。”

贝莱德智库首席投资策略师华逸文（Ewen Cameron Watt）说，“作好应变准备是2015年的投资法则。股票及债券有可能相继下跌，为传统的风险分散投资策略带来挑战。在此情况下，相对价值策略及另类投资将可发挥作用。”

新一年的投资主题，贝莱德智库看好日本及欧洲股票，由于其估值相宜加上货币政策提供的助力，当中包括欧洲的汽车制造商、奢侈品生产商及综合石油龙头企业。美股方面，联储局收紧货币政策将使美国周期类股较防卫类股可取。

至于债市，看好美国高收益及欧洲银行债券等资产多于主权债券。此外亦看好以主要货币计价的新兴市场债券，同时看好美国国债多于其他避险债券。

贝莱德智库还偏好可提供投资收入的实质资产例如房地产及基建，惟着重所得回报能否弥补这些资产难以变现的不流动风险。而逆向投资建议是如果美元强势转弱，可考虑以备受打击的天然资源股作对冲。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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