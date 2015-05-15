中国证监会将完善货币市场基金投资期限及比例等监管要求

路透北京5月15日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，将完善货币市场基金投资期限及比例等监管要求，强化投资组合风控和内部评级机制，弱化货币市场基金对外部评级的依赖，加强货币市场基金流动性管理的系统性制度安排，并对货币市场基金的销售活动与披露提出针对性要求。

他在证监会每周新闻例会上并称，证监会将起就货币市场基金监管办法及其配套规则公开征求意见。该办法针对货币市场基金与互联网融合发展的新业态作出规定，重在处理货币市场基金创新发展与风险防范之间的关系。

“一是鼓励货币市场基金在风险可控的前提下进一步创新发展，拓展货币市场基金投资范围，支持货币市场基金份额上市交易或转让，拓展货币市场基金支付功能等。”他称。

他还指出，同时也将针对货币市场基金偏离度情形设立监管要求，对摊余成本法下的货币市场基金影价偏离度风险实施严格控制，分别针对不同的偏离度情形设立了监管要求。

中国央行此前曾在2014年中国金融稳定报告中，以专栏形式指出，货币市场基金创新对基金行业自身发展、现金管理行业竞争格局、金融市场稳定性都可能产生重要影响。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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