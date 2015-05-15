中国证监会将完善货币市场基金投资期限及比例等监管要求

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京5月15日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，将完善货币市场基金投资期限及比例等监管要求，强化投资组合风控和内部评级机制，弱化货币市场基金对外部评级的依赖，加强货币市场基金流动性管理的系统性制度安排，并对货币市场基金的销售活动与披露提出针对性要求。
他在证监会每周新闻例会上并称，证监会将起就货币市场基金监管办法及其配套规则公开征求意见。该办法针对货币市场基金与互联网融合发展的新业态作出规定，重在处理货币市场基金创新发展与风险防范之间的关系。
“一是鼓励货币市场基金在风险可控的前提下进一步创新发展，拓展货币市场基金投资范围，支持货币市场基金份额上市交易或转让，拓展货币市场基金支付功能等。”他称。
他还指出，同时也将针对货币市场基金偏离度情形设立监管要求，对摊余成本法下的货币市场基金影价偏离度风险实施严格控制，分别针对不同的偏离度情形设立了监管要求。
中国央行此前曾在2014年中国金融稳定报告中，以专栏形式指出，货币市场基金创新对基金行业自身发展、现金管理行业竞争格局、金融市场稳定性都可能产生重要影响。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。