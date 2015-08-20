热点聚焦：无约束债基哪儿都能投 带来难以觉察的风险

图为以股市图表为背景拍摄的几枚欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透纽约8月19日 - 由于很多人预期美联储下月将开始升息，投资者将会去无约束债券基金经理那儿寻求庇护。

可是，一旦弄明白那些“哪儿都能投的基金”经理在做什么，会给投资者当头一棒：基金经理有权在任何时候买入他们想买的任何证券，他们拥有全权委托，可以做卖空美国公债，和向投资组合中加入衍生品等各种操作。

最重要的一点是，据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)，无约束债基的年度换手率平均达198%，这意味着3月时这类基金投资的证券，到9月时可能都已全换了。

有分析师对路透表示，看懂这类基金的操作机制太难，就连基金研究机构晨星(MORN.O)和理柏的分析师都摸不着门道，搞不懂这些投资组合在做什么。

“关于无约束固定收益投资，(基金公司)做出了很多承诺，这些承诺远比基金披露信息的程度更有影响力，”晨星分析师Michael Herbst说。

基金公司表示，投资者选择他们的基金，完全是因为他们不想为基金经理具体都在做些什么操心。

“当你换到无约束投资委托时，利率风险是下降了，但是要冒基金经理风险，”Guggenheim Investments的固定收益助理投资总监Anne Walsh说。她也是规模36亿美元的Guggenheim宏观机遇基金(GIOAX.O)的联席基金经理。

**存续期押注**

如果过去几个月能说明问题的话，投资者真的要小心了。据理柏数据，截至6月30日的12个月间，最大的10支无约束债基中，有9支表现逊于巴克莱综合债券指数(Barclays Aggregate Bond Index)，因为基金经理错误地押注美联储去年升息。

最大的10支无约束债基的表现图表：link.reuters.com/zum45w

与大多数“核心”或中期债券投资不一样的地方是，无约束债基可以用长期、短期或是为负值的存续期。存续期是衡量债券对利率波动敏感度的指标，采用较短或为负值的存续期是在利率预计将上升时采取的一种投资策略。

债券采取负存续期策略，可令投资者通过美国公债和/或欧洲美元期货建立做空债券的仓位，在利率上升和债券价格下跌的时候获利。相反情况下，如果利率下跌，负存续期投资组合可能表现逊色，甚至蒙受亏损。

如果美联储不升息，如果债券价格上涨，那么太平洋投资管理公司(PIMCO)无约束债基和百能多样化收入基金(Putnam Diversified Income Fund)等基金的投资可能将令人失望。截至7月31日，PIMCO无约束债基的存续期为负0.68年，百能多样化收入基金的存续期为负1.54年。

“投资者对于核心债基太失望了，因为这些无约束债基为利率上升做好了布局，而我们看到的是美债上涨，”PIMCO无约束债基(PUBAX.O)的非传统策略投资长兼首席投资组合经理Marc Seidner说。

举例来说，规模为204亿美元的高盛策略收益基金(GSZIX.O)在2013年夏季的“缩减购债恐慌(Taper Tantrum)”期间表现良好；该基金作空美国公债，因而存续期为负，并且录得1.47%的正回报。在当年年底，这支基金的总回报为6.43%。

高盛这支基金在2014年7月底时的存续期为负5.3年。然而，这样的负存续期其实是一把双刃剑：该基金在2014年下跌0.5%，这一年10年期美国公债收益率(殖利率)从2013年底的3.029%降至2014年底的2.172%。

“这并不是一种以时间为标的的产品，”高盛策略收益基金的投资经理Michael Swell表示。“我们不会永远正确，但我们的投资策略正确的时候比错误的时候多。”

虽然许多此类基金的存续期在每个月都可能出现大幅波动，但并非所有基金都会按月公布持仓和存续期情况。

晨星“非传统债券基金”类别中，仅有50%的基金每个月都会报告投资存续期情况。这一类别当中包括无约束债券基金。

**雾区**

以规模9.94亿美元的西方资产总回报债券无约束债券基金(WAARX.O)(以下简称西方基金)为例，就可明白想搞懂这些基金是有多么难。根据该公司，截至6月30日，此基金现金持仓约为17%。但直到路透报出来前，晨星数据显示该基金现金配比超过66%。理柏数据显示其现金配比为90%，但该公司注明此基金在“其他”类别配比是负75%。

晨星的投资组合数据专家John Martin说，西方基金和许多无约束债券基金一样广泛操作期货合约和其他衍生品，该基金在判定投资组合整体价值时不纳入这些合约的名义价值，而晨星会纳入这些合约所构成的负面曝险，这样就解释了数据为何存在差异。

他说，问题在于每家基金公司披露衍生品持仓及评定其价值的方式互不相同。“这是个让人摸不透的雾区，”Martin说。

晨星在路透发现个中差异之后，把西方基金的现金配比数字改为16%。

美国证券交易委员会(SEC)正研究一项规定，准备把基金披露其如何操作衍生品的讯息标准化。但基于这类基金缺乏透明度且经理人不受约束，有些财务顾问比如Ritholtz Wealth Management执行长Josh Brown，已建议客户还是避开为妙。

“这些基金有的很好，有的却不是，”他说。“关于他们的讯息如此有限，我怎么可能跟客户打包票说哪个肯定有用呢？”(完)

(编译 白云/徐文焰/李婷仪 审校 王丽鑫/许娜/戴素萍/王兴亚)

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