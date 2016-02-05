将尽快颁布私募基金业行为规范 完善行业自律规则--中国基金业协会

路透北京2月5日 - 中国基金业协会周五表示，将抓紧修订《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》，尽快颁布私募基金募集、基金合同内容与必备条款、私募基金管理人从事投资顾问服务、托管、外包等系列行业行为管理办法和指引，完善私募基金行业自律管理的规则。

基金业协会新闻稿称，目前大量申请私募基金管理人登记的机构欠缺诚信约束，提交申请材料不真实、不准确、不完整，中国基金业协会办理登记面临较高道德风险。要求私募基金管理人提交法律意见书，引入法律中介机构的尽职调查，是对登记备案制度的完善和发展。

基金业协会重申，已出具的私募基金登记备案电子证明、纸质证书和相关公示信息仅表明，该人已履行相关私募基金登记备案手续，不构成对管理人投资能力、持续合规情况的认可，不作为基金财产安全的保证。管理人对其提交的登记备案信息承担全部的法律责任。

基金业协会称，对《公告》后新登记、已登记满12个月且尚未备案首只私募基金产品、已登记不满12个月且尚未备案首只私募基金产品的私募基金管理人等三类情况，差异化地设置了展业宽限期。针对宽限期之后仍未展业的私募基金管理人，将注销其管理人登记。

基金业协会指出，下一步将抓紧建立和完善私募基金行业从业人员诚信管理体系，优化基金从业资格考试安排，增加适应私募股权投资基金、创业投资基金的考试科目，提供形式多样的从业人员持续培训和服务，加强和完善资产管理行业的人才储备。

据基金业协会数据，截至2016年1月底，已登记私募基金管理人25,841家，已备案私募基金25,461只，认缴规模5.34万亿元人民币，实缴规模4.29万亿元，私募基金行业的从业人员38.99万人。（完）