邓普顿基金近日减持中国石油H股

山水水泥获香港法院禁制令 禁前高管进入公司处所及移离资产等
路透香港4月13日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团表示，旗下两家附属公司已取得香港高等法院的禁制令，禁制前高级管理层或人员进入公司的处所、移取任何资产及纪录，及招募或引诱现有人员或雇员。
路透香港5月20日 - 根据联交所周一的资料显示，着名资产管理公司邓普顿近日减持中国石油(0857.HK)(601857.SS)H股股份，涉资逾6,000万港元。
资料显示，邓普顿于5月16日(上周四)减持中石油678.2万股H股，平均每股9.815港元，涉资约6,657万港元；本次减持后，其持股比例由6.01%降至5.98%。
而减持当日，中石油H股收跌逾2%，大市恒生指数.HSI则升0.2%。
这是邓普顿自2007年底以来首度减持中石油的股份，该基金于2010-11年间两度增持中石油H股股份至逾6%。
中石油H股今天收升1.22%，报9.93港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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