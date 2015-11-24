大型基金罕见地转为看空汽油 柴油空头增至纪录高位

路透纽约11月23日 - 大型基金转为看空美国汽油价格，这在至少10年中仅为第三次。而柴油空头头寸则增至纪录高位，因投资者押注持续了一年的原油供应过剩局面可能殃及燃料油市场。

据最新的交易商持仓报告，在纽约商业期货交易所(NYMEX)，上周基金的汽油头寸变为净空头，为美国商品期货交易委员会(CFTC)2006年开始收集这项数据以来的第三次。

数据显示，净头寸减少逾16,700口，为2010年以来第二大的一周降幅，降至创纪录的净空头1,274口。

对冲基金2014年7月以来一直在超低含硫柴油上面保持净空头，但上周他们把空头头寸扩大到了至少2006年以来的最大程度。

数据反映出投资者愈加担心处于季节性高位的美国炼厂开工率，以及取暖燃料需求迄今仍然疲弱、汽油消费成长乏力，将导致成品油供应过剩，即便美国原油生产下降开始缓解原油市场中的供应过剩局面。

能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示，“国内汽油需求旺盛抑制了库存的上升，但假日季之后旅行需求将消退，汽油市场很容易供大于求。从全球情况看，馏分油情况更糟，特别是鉴于中国和沙特炼厂产能增加。”

美国汽油需求逾一年以来保持旺盛，部分因原油价格下跌拉低了汽油零售价格。美国需求约占全球总需求的10%，其增长有助于缓解全球市场的压力，但这种效应很快将消退。

一位美国炼厂的高管称，美国市场汽油似乎“供应充足”，但需求，特别是高标号汽油的需求仍保持强劲。

这位高管称，“对冲基金不一定总是正确的。”

柴油需求不及汽油需求旺盛，今年冬天气候温和的预报对柴油多头不是好消息。

美国汽油和柴油库存位于五年高点之上，分析师称对冲基金押注需求无法支撑如此高的库存。(完)