综述：全球基金4月增持股票 因其涨势持续

2016年4月29日，法兰克福证交所，交易员们在工作。 REUTERS/Staff/Remote

路透伦敦4月29日 - 周五公布的路透调查显示，投资者4月增持股票，使其配比高于3月触及的五年低点。投资者认为，只要各国央行保持宽松货币政策，则全球股市涨势将会持续。

但是，94%的受访者预期今年央行不会采取“直升机撒钱”式行动，不过认为央行似乎正在耗尽刺激经济成长的手段。

股票配比回升至46.6%的1月以来最高水准。MSCI明晟全球市场指数 .MIWD00000PUS最近三个月上涨了近17%。

在全球股市上涨的同时，油价亦升至每桶48美元以上，外界对中国经济放缓的担忧减弱，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示不急于收紧政策。

“我们仍然认为‘叶伦卖权’将支撑全球股市，”英国财富管理公司Investment Quorum的投资长Peter Lowman表示。他指出，美联储主席叶伦曾在多个场合说过，相较于美国经济复苏状态，她更担心外部因素。

本次路透调查在4月15-28日进行，访问了美国、欧洲、英国和日本的58名基金经理及投资长。

在提高股票配比的同时，投资者把债券配比降至37.6%，这是1月以来的最低水准。现金与另类投资的配比保持不变。

美联储立场温和，加上欧洲央行持续刺激经济，以及日本央行1月采取负利率政策，已协助股市自2月中以来的升势。

新兴股市.MSCIEF是投资者风险意愿增强的最大受惠者，自2月创下低位以来已大涨22%。

约有47%的受访者认为新兴市场的涨势可望持续不坠，指称因美元走弱、大宗商品价格反弹，以及中国经济数据改善。

**回落**

然而，有32%的受访者称升势恐难以为继，另有21%认为要视新兴市场以外的控制因素而定，而且可能出现回落。

Natixis Asset Management策略师Raphael Gallardo认为，大宗商品价格的反弹已“站不住脚”。市场认为中国经济增长最坏的状况已经过去了，而这样的看法带动这波升势，依我们之见，对中国经济的看法是过度自满了。

SEB Investment Management投资组合经理人Anders Lund Larsen则质疑美元走弱能否持久。“近期的涨势也反映了对新兴市场极度偏空的人气和部位调整。”

“我们见到的是部分减少大量低配，但宏观方面没有强到足以带动持续轮动到新兴市场资产。”

在全球股票投资组合中，资产经理人维持对新兴股市的配比为13%，减持美股配比一个百分点至37.2%，并将日股配比调高至20.8%，为2014年11月以来最高。

日本股市日经指数.N225在4月的前半月大涨了9%，但在过去一周挫跌5%，日本央行在4月会议上并未推出更多的刺激举措。

**“直升机撒钱”**

日本央行总裁黑田东彦试图反击有关央行政策选项即将用尽的观点，同时驳斥“直升机撒钱”的想法。“直升机撒钱”即给民众派发现金，希望他们进行消费。

央行可能不得不采取更加极端措施的观点在近几周扎根[nL3S17L1AG]，但整体而言，此次调查的受访者不认为央行今年会诉诸使用“直升机撒钱”。

“目前令人关注的是，政策制定者就货币政策能够产生的效果以及央行在当前环境下应该怎样做，缺乏更广泛的共识，”Bank J Safra Sarasin资产配置策略师Jan Bopp表示。

数名经理表示，直升机撒钱这种做法在过去的成效并不好，金融市场只会视其为央行已无其他办法来刺激经济的信号。

“直升机撒钱的想法有很大争议，并且可能存在一些法律障碍，”法国巴黎投资首席分析师Joost van Leenders称。

“美国经济看起来不需要直升机撒钱，欧洲央行的强硬派非常不相信这将起作用。”但他补充说，日本也许距离这样的尝试不远了。

全球资产配置图表：tmsnrt.rs/24oGVaX

(完)