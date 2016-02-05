股票基金资金外流加速 但尚未达到熊市标准--美银美林

路透伦敦2月5日 - 美银美林周五表示，上周投资者继续从全球股市撤资，并创下四年内资金外流最长周期，但资金流出的水平仍低于之前的衰退或熊市标准。

美银美林称，新兴市场基金外流情况也是类似的“缓慢失血、但非全面投降”。但资金再次蜂拥至公债及美债基金显示出投资者对通缩益发忧心忡忡。

根据美银美林，2月3日止的一周，投资者从股票型基金撤资99亿美元，该数据也使用了基金研究机构EPFR Global的数据。

这股资金外逃完全由美股基金外流102亿美元所主导。这也是美国股票基金在九周内录得第八周资金外流。欧洲股票基金则吸引15亿美元流入，是过去18周内第17周资金流入。

美银美林称，过去五周整体资金流出规模净达340亿美元，或相当于管理资产的0.5%，并创下四年来最长一波的赎回周期。

公债及美债基金吸引24亿美元流入，为连续第五周流入，但被投资级债券基金的22亿美元流出所抵销，这也是后者六周内最大规模的撤资。(完)