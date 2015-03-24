A股牛气冲天令新基金重受追捧 偏股型基金又进黄金期

路透上海3月24日 - 近阶段中国的公募基金业热潮恰是A股牛市很好例证，新基金层出不穷、发行周期缩短甚至出现“日光募”，令一些国内老基金人感叹，投资者对偏股型基金的追捧又似回到2007年大牛市。

基金研究机构泽奔咨询最新报告指出，前两个月共有78只基金发行并成立，其中大部分是偏股型基金，首募规模超过1,000亿元人民币，而去年同期成立的新基金仅有35只。

咨询机构好买基金分析师曾令华指出，过去几年，许多基金艰难地募集到了新基金成立的两亿元下限，但开放后一赎回，规模就剩几千万元了。不过近期公募基金业的形势出现巨大变化，大量增量资金流入。

他预计，“基金销售可能继续火爆，因为这可能是史无前例的大牛市。 ”

中国政府去年第四季持续改善流动性以支持经济稳定增长，例如降息，这一信号刺激A股出现一波久违的上涨行情，11月和12月两个月累计涨幅约40%。不过中国证监会对券商融资融券业务的检查，给这轮小牛行情泼了点冷水。直至3月，在经济增长预期逐渐明朗及流动性持续宽松等支持下，大盘重现强劲涨势。

沪综指.SSEC周二收盘出现非常罕见的十连阳，并创下近七年来的新高。

证监会新闻发言人邓舸上周五亦表示，近期股市上涨，是市场对经济增长“托底”、金融风险可控的认同，也是全面深化改革、市场流动性充裕、资金利率下行、中小企业上市公司盈利情况改善等多种因素的综合反映，有其必然性与合理性。

持续上涨的行情，吸引越来越来的投资者将银行存款，或者原本投入房产或理财的资金投向股市，购买偏股型基金或申购新基金成为入市方案之一。

大成基金近日指出，由于以地产为代表的实体经济行业的萎靡，难以吸纳释放出来的大量资金，加上赚钱效应等因素，增量资金最终会更倾向于流向股市。

3月前两周已有14只偏股型基金成立，合计规模443.4亿元，平均首发规模达到31.67亿元。其中，中欧精选灵活配置、富国新兴产业和中欧瑾泉灵活配置三只基金成立规模均超过50亿元。而鹏华弘盛灵活配置混合基金原定三天的销售期，仅用一天即完成募集。

还有约30只基金将集中在下半月发行，包括指数基金、行业基金及灵活配置基金，例如中证500工业指数基金、国泰有色金属指数基金、工银瑞信美丽城镇基金、大成景秀灵活配置混合基金。

据中国证监会披露，截止3月13日，尚有逾一百只公募基金正在证监会审核程序中。

据中国基金业协会数据，中国公募基金业2月资产规模已达4.86万亿，同比增长37%，再创历史新高，其中股票型和混合型基金规模分别为1.4万亿元和0.71万亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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