2月QFII A股基金业绩升2.88% 落后于国内股票型基金--理柏

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多46亿元
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。
路透上海3月24日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周二发布最新月度报告称，2015年2月中国整体境外合格机构投资者（QFII）基金平均业绩升2.88%，前两个月平均业绩累计上涨1.28%，表现均落后于国内股票型基金。
报告指出，所有境内合格机构投资者（QDII）基金2月平均业绩上涨2.16%，前两个月累计走升2.28%，均落后于国内股票型基金。
报告并指出，中国各分类基金2月业绩表现多数走升，除贵金属基金反向下跌3.17%外，其余各类基金全数收涨，信息技术股票基金单月扬升14.27%，表现最佳；中国股票型基金平均上涨6.18%。
今年前两个月，信息技术基金平均扬升30.22%，表现最佳，金融股票基金平均表现最差，今年以来业绩反向下跌7.98%，中国股票型基金平均上涨9.35%。
亚太股市2月表现全面走升，日本股市风云再起，日经225指数.N2252月单月以6.36%涨幅居亚太主要股市之冠，中国沪综指.SSEC当月上涨3.11%；累计今年以来，日本股市涨幅达7.72%，居所有亚太股市之冠，印度及菲律宾股市今年以来涨幅亦近7%，沪综指今年以来则上涨2.34%。(完)
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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