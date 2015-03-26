富达基金QFII总额度增至12亿美元 单家10亿美元上限悄然放松

路透上海3月26日 - 据中国外管局周四刚公布的数据，富达基金（香港）今日获批增加8亿美元合格境外机构投资者（QFII）额度，其总额度达到12亿美元。这是第一家非央行和主权基金机构突破单家10亿美元QFII额度上限的，显示QFII额度政策上限正悄然放开。

中国外管局资本项目管理司司长郭松周四在新闻会上表示，“QFII方面，也在考虑（制度改革），比如说突破10亿美元额度的上限，估计未来一两天能看得到，还有资金进出的便利也在考虑。”

据一位接近QFII机构的人士表示，最近中国央行官员在私下场合对一些QFII机构表示，QFII制度上限近期将会有所放开，外资若有需求，将来有望获得更多的QFII额度。不过多位业内人士对路透表示，目前尚未看到外管局下发有关调整QFII额度上限的正式文件。

按现有规定，单家QFII机构申请投资额度累计不得高于等值10亿美元。不过该规定中亦提到，国家外汇管理局可根据经济金融形势、外汇市场供求关系和国际收支状况等对上述限额进行调整。2012年12月，外汇局部分放松了对QFII额度的限制，规定主权基金、央行及货币当局等机构投资额度上限可超过等值10亿美元。

业内人士指出，外资机构一直在呼吁中国方面放开QFII额度上限，去年A股加入国际指数受阻的一个主要原因就是QFII额度申请机制不透明且额度有限。不过去年大多时间中国处于外资净流入，监管层对于放开QFII额度总有一些顾虑。

目前新加坡投资公司、淡马锡富敦投资公司、挪威中央银行、阿布达比投资局、马来西亚国家银行、香港金融管理局、科威特政府投资局等持有QFII额度都超过了10亿美元，其中挪威央行和香港金管局分别拥有25亿美元额度，拥有额度规模并列第一。

截至3月26日，已有267家QFII(合格境外机构投资者)合计获批721.49亿美元的投资额度，较上月底净增24.26亿美元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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