卡塔尔投资局趁高位减持农行近2亿港元H股股份--港交所资料

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港4月22日 - 据港交所(0388.HK)周三的资料显示，卡塔尔投资局近日趁高位减持中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)近2亿港元H股股份。
资料显示，卡塔尔投资局于上周四（16日）按平均每股4.32港元在市场上出售4,500万股农行H股，涉资约1.94亿港元；本次减持后，持股比例由14.03%降至13.88%。
受到中国放宽国内公募基金参与沪港通以及周一起下调存款准备金率的消息提振，香港股市4月以来明显走高，农行H股周一盘中曾升至4.55港元的近四年高位。
该股周三收跌0.89%，报4.43港元。
卡塔尔投资局于2010年以公司投资者身份认购农行首次公开发售（IPO）股份，金额为28亿美元，认购逾68亿股H股；现时仍持有农行约42.67亿股H股，市值约189亿港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。