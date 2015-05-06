霸菱推出首批香港注册基金 提供沪港通投资A股渠道

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港5月6日 - 国际投资公司霸菱资产管理周三称，推出旗下首批香港注册基金，其中包括一支可循沪港通投资A股的大中华基金。
霸菱亚洲区（日本除外）行政总裁黄祖耀在记者会上表示，是次推出的三支香港注册基金均设有人民币对冲类别。此基金系列亦有助投资者把握中港基金互认平台所带来的投资机遇。
但他指出，“没有人知道中港基金互认何时推出，相信仍有很多细节需要落实。”
霸菱是次推出三支基金分别是环球多元收益基金、欧洲股票收益基金以及大中华股票基金。
霸菱驻香港的基金经理罗莹称，现有的香港中国基金对A股投资不多，占组合比重不足1%，主要受制于合格境外机构投资者（QFII）额度不足的问题，但新的大中华基金可以利用沪港通投资A股，且占组合比例可高至30%，故未来可增加对A股的持仓。
“撇除创业板和中小板，A股的估值还没到很贵的地步，我们仍然可以找到估值比较合理且成长潜力较好的股票。”她说。
截至今年3月底为止，霸菱的资产管理规模达405亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。