霸菱推出首批香港注册基金 提供沪港通投资A股渠道

路透香港5月6日 - 国际投资公司霸菱资产管理周三称，推出旗下首批香港注册基金，其中包括一支可循沪港通投资A股的大中华基金。

霸菱亚洲区（日本除外）行政总裁黄祖耀在记者会上表示，是次推出的三支香港注册基金均设有人民币对冲类别。此基金系列亦有助投资者把握中港基金互认平台所带来的投资机遇。

但他指出，“没有人知道中港基金互认何时推出，相信仍有很多细节需要落实。”

霸菱是次推出三支基金分别是环球多元收益基金、欧洲股票收益基金以及大中华股票基金。

霸菱驻香港的基金经理罗莹称，现有的香港中国基金对A股投资不多，占组合比重不足1%，主要受制于合格境外机构投资者（QFII）额度不足的问题，但新的大中华基金可以利用沪港通投资A股，且占组合比例可高至30%，故未来可增加对A股的持仓。

“撇除创业板和中小板，A股的估值还没到很贵的地步，我们仍然可以找到估值比较合理且成长潜力较好的股票。”她说。

截至今年3月底为止，霸菱的资产管理规模达405亿美元。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。