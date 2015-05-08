4月中国QFII A股基金业绩升14.88% 略优于国内股票型基金--理柏

中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透上海5月8日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周五发布最新月度报告称，2015年4月中国整体境外合格机构投资者（QFII）基金平均业绩升14.88%，略优于国内股票型基金；累计前4个月平均业绩累计上涨29.93%，表现则落后于国内股票型基金。
报告指出，所有境内合格机构投资者（QDII）基金4月平均业绩上涨7.13%，今年以来平均走升9.75%，均落后于国内股票型基金。
报告并指出，中国各分类基金4月业绩表现全数走升，能源股票基金单月扬升19.45%，表现最佳；中国股票型基金平均上涨14.61%。
今年前四个月，信息技术基金平均扬升92.95%，表现最佳，贵金属商品基金平均表现最差，今年以来业绩反向下跌0.25%。中国股票型基金平均上涨46.29%。
亚太股市4月表现强弱互见，中国股市涨势延续，沪综指.SSEC4月上涨18.51%居亚太主要股市之冠；累计今年以来，沪综指上涨37.31%技压群雄，香港及日本今年以来涨幅分别为19.18%及11.86%紧追在后。(完)
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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