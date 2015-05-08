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中国财经 | 2015年 5月 8日 星期五 18:07 BJT

4月中国QFII A股基金业绩升14.88% 略优于国内股票型基金--理柏

路透上海5月8日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周五发布最新月度报告称，2015年4月中国整体境外合格机构投资者（QFII）基金平均业绩升14.88%，略优于国内股票型基金；累计前4个月平均业绩累计上涨29.93%，表现则落后于国内股票型基金。

报告指出，所有境内合格机构投资者（QDII）基金4月平均业绩上涨7.13%，今年以来平均走升9.75%，均落后于国内股票型基金。

报告并指出，中国各分类基金4月业绩表现全数走升，能源股票基金单月扬升19.45%，表现最佳；中国股票型基金平均上涨14.61%。

今年前四个月，信息技术基金平均扬升92.95%，表现最佳，贵金属商品基金平均表现最差，今年以来业绩反向下跌0.25%。中国股票型基金平均上涨46.29%。

亚太股市4月表现强弱互见，中国股市涨势延续，沪综指.SSEC4月上涨18.51%居亚太主要股市之冠；累计今年以来，沪综指上涨37.31%技压群雄，香港及日本今年以来涨幅分别为19.18%及11.86%紧追在后。(完)

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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