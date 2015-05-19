具〞新经济〞概念香港中小股料受A股基金追捧--艾德蒙得洛希尔

路透台北5月19日 - 法国艾德蒙得洛希尔资产管理周二指出，中国近期一系列放松跨境投资管制的政策，将持续为香港股市添加动力。多档A股基金正为投资港股修改相关规章，预计6月至第三季即可陆续投入。

艾德蒙得洛希尔中国基金经理人李薇薇在台北举行的记者会中称，相较于欧美外资以中国宏观数据悲观看待A股及港股，中国基金却是以A股的思路看待港股，凡是具备新经济、股本小、外资持有筹码少等特色的个股，料将是大陆基金的最爱。

〞解放军的策略就是避重就轻，这些标的没有天花板，可以做梦。〞她说。

李薇薇补充称，若以股票的市盈率(本益比)比较，今年A股创业板的远期市盈率达67.9倍、2016年则在48.9倍，但恒生小型股指数2015、2016年的远期市盈率却仅有17.8、15.9倍。以A股的思路看待港股，如此低的估值将被投资者追捧。

她并认为，凡是符合国家策略和改革方向如〞一带一路〞、〞中国制造2025〞、〞互联网+〞、 〞公私合营(PPP) 〞、国企改革和环保等一致的企业将受惠最多，成为中国〞新常态〞的领先者。(完)

(记者 董永年; 审校 曾祥进)

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