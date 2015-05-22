A股牛市仍将继续 看好核电环保及互联网等题材--富国基金

路透上海5月22日 - 中国大型基金公司--富国基金管理公司基金经理汪鸣周五表示，虽然中国经济短期内尚无起色，但中国居民储蓄配置权益类资产的趋势仍将继续，A股牛市仍在进行中，目前难以判断顶部位置。

他看好的板块或题材包括传统产业的核电、节能环保和房地产；新兴成长板块的互联网、新能源汽车产业链和高端制造（进口替代）等三大题材。

“无风险收益率下降，股市赚钱效应将驱动资金不断进入股市。”他在富国论坛上表示，2007年A股上一波牛市时，沪深总市值40万亿元人民，居民储蓄约15万亿元。目前股市市值增至60万亿元，而居民储蓄近55万亿元，市值/储蓄比例尚未到2007年高点。

他把核电和节能环保视为可持续三年左右的强势板块，看好核电的因素包括国内核电建设重启、核电技术海外输出及部分核电技术涉及军工；而节能环保是国家稳经济的抓手，未来不断有政策刺激，企业业绩增长会较快。房地产业销售业绩触底回升，亦将刺激房地产股的短期表现。

虽然新兴成长股目前估值，但他建议，可选择互联网中新型商业模式、新能源汽车板块中的新技术公司以及机械化工等高端制造企业。

“海外有技术，国内有市场，与资本市场相结合，这三个因素都有，公司将会非常牛。”他说。

汪鸣同时担任富国城镇发展基金、富国天合基金以及富国改革动力基金的基金经理，其中本周三成立的富国改革动力基金一日结束募集，共募集资金132.5亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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