针对基金扎堆投资创业板 中国基金业协会倡议价值投资加强风控

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海6月8日 - 对于中国的公募基金扎堆投资估值高企的创业板股票现状，中国证券投资基金业协会近日发出公开倡议书，倡议公募基金业应坚持价值投资，对各类资产建立可行的价值评估体系，并坚持以流动性管理为重点，提高风险控制能力。
倡议书提出，公募基金应倡导理性成熟的投资理念、坚持价值投资导向，充分发挥买方作用，对各类资产建立可行的价值评估体系，投资于具有技术领先、低成本和细分市场竞争优势的公司，提升公司整体价值，促进市场长期、平稳、健康发展。
倡议书还指出，公募基金设立之初，其制度优势之一为分散投资。“双十限定”设定初衷即为避免持股集中度过高，防范流动性风险。基金管理人将始终坚持行业自律与依法合规，以“双十限定”为最低要求，以流动性管理为重点，综合评估自身的风险控制能力与市场整体情况，进一步优化自身风险管理水平，合理进行投资决策。
所谓“双十限定”，即一只基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。不过，相当多创业板个股的流通市值及流通股占比均较低，一些基金在符合双十限定的条件下，亦可对这些股票价格产生决定性影响。
基金业协会还表示，基金管理人应当始终将基金投资者的利益置于自身利益之上，公平对待基金投资者；不得在不同基金资产之间、基金资产和其它受托资产之间以及基金资产和外部机构之间进行利益输送；不得从事内幕交易或利用未公开信息交易活动，不得泄露利用工作便利获取的内幕信息或其它未公开信息，或明示、暗示他人从事内幕交易活动；不得利用资金优势、持股优势和信息优势，单独或者合谋串通，操纵证券交易价格或交易量，误导和干扰市场。
今年以来，创业板走势明显强于主板，创业板指数频创新高，重仓创业板股票的基金业绩遥遥领先。迫于基金业绩排名压力，其余公募基金也纷纷追随，造成了目前创业板估值被外界戏称为“市梦率”或“市胆率”的情况下，公募基金仍扎堆投资的奇怪现象。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。