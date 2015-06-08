针对基金扎堆投资创业板 中国基金业协会倡议价值投资加强风控

路透上海6月8日 - 对于中国的公募基金扎堆投资估值高企的创业板股票现状，中国证券投资基金业协会近日发出公开倡议书，倡议公募基金业应坚持价值投资，对各类资产建立可行的价值评估体系，并坚持以流动性管理为重点，提高风险控制能力。

倡议书提出，公募基金应倡导理性成熟的投资理念、坚持价值投资导向，充分发挥买方作用，对各类资产建立可行的价值评估体系，投资于具有技术领先、低成本和细分市场竞争优势的公司，提升公司整体价值，促进市场长期、平稳、健康发展。

倡议书还指出，公募基金设立之初，其制度优势之一为分散投资。“双十限定”设定初衷即为避免持股集中度过高，防范流动性风险。基金管理人将始终坚持行业自律与依法合规，以“双十限定”为最低要求，以流动性管理为重点，综合评估自身的风险控制能力与市场整体情况，进一步优化自身风险管理水平，合理进行投资决策。

所谓“双十限定”，即一只基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。不过，相当多创业板个股的流通市值及流通股占比均较低，一些基金在符合双十限定的条件下，亦可对这些股票价格产生决定性影响。

基金业协会还表示，基金管理人应当始终将基金投资者的利益置于自身利益之上，公平对待基金投资者；不得在不同基金资产之间、基金资产和其它受托资产之间以及基金资产和外部机构之间进行利益输送；不得从事内幕交易或利用未公开信息交易活动，不得泄露利用工作便利获取的内幕信息或其它未公开信息，或明示、暗示他人从事内幕交易活动；不得利用资金优势、持股优势和信息优势，单独或者合谋串通，操纵证券交易价格或交易量，误导和干扰市场。

今年以来，创业板走势明显强于主板，创业板指数频创新高，重仓创业板股票的基金业绩遥遥领先。迫于基金业绩排名压力，其余公募基金也纷纷追随，造成了目前创业板估值被外界戏称为“市梦率”或“市胆率”的情况下，公募基金仍扎堆投资的奇怪现象。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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