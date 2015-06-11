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中国财经 | 2015年 6月 11日 星期四 19:02 BJT

5月QFII A股基金业绩升4.6% 落后于国内股票型基金--理柏

路透上海6月11日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布最新月度报告称，按实际业绩计算，5月中国整体境外合格机构投资者（QFII）基金平均业绩升4.6%，明显落后于国内股票型基金；累计前五个月平均业绩累计上涨35.45%，表现亦逊于国内股票型基金。

报告指出，所有境内合格机构投资者（QDII）基金5月平均业绩上涨0.05%，今年以来平均走升9.68%，均落后于国内股票型基金。

报告并指出，中国各分类基金5月业绩优劣互见，信息技术股票基金单月扬升26.14%，表现最佳，能源股票基金单月平均下跌3.09%，表现最差；中国股票型基金平均上涨15.10%。

今年前五个月，信息技术基金平均扬升144.57%，表现最佳，贵金属商品基金平均表现最差，今年以来业绩反向下跌1.32%。中国股票型基金平均上涨70.03%。

亚太股市5月表现强弱互见，日本日经225指数.N225上涨5.34%，居亚太主要股市之冠，中国股市持续震荡走高，上综指数.SSEC5月上涨3.83%。累计今年以来，上综指数上涨42.57%称雄，日经225指数及香港恒生指数.HSI今年以来涨幅分别为17.84%及16.18%紧追在后。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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