证监会对成立不满一年的基金公司将暂缓审批设立子公司申请

路透北京4月25日 -中国公募基金管理公司设立基金子公司的热情迅速升温之际，中国证监会周五表态将进行规范化管理，基金公司成立未满一年或其公募基金管理规模不足50亿元人民币的，证监会将暂缓审核其设立基金子公司的申请。

此举主要为了引导新设的基金管理公司优先开展公募基金业务，促进公募基金业务和专户业务协调发展。证监会新闻发言人张晓军在例行新闻会上表示，已设立子公司但仍未开展公募基金业务的公司，应抓紧布局公募基金产品的研发和销售。

同时，为提高对专户业务的风险监测水平，提升对风险的预研预判预警能力，证监会自5月1日起委托中证资本市场发展监测中心对基金公司的专户业务实施备案管理，监测分析专户业务相关风险。

证监会还下发相关通知，重申基金子公司开展业务应当守住的底线要求和禁止性行为，例如不得利用专户产品为客户以外的机构和个人牟取利益；不得向客户违规承诺收益或承担损失等。

证监会表示，基金子公司设立一年半以来，特定客户资产管理业务（专户业务）发展较快。截止3月底，已有67家基金公司成立了子公司，其中60家子公司开展专项资管业务，管理资产1.38万亿元。

而据基金业协会数据，截止2月底，国内共有92家公募基金公司，管理资产规模4.76万亿元，非公开募集资产占四分之一。（完）

(发稿 张晓翀/林琦; 审校 张喜良)

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