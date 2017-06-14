大型投资者无惧科技股过山车行情 买入FANG股

路透纽约6月13日 - 大型投资者对大盘科技股的较高曝险提振了他们第一季度的回报。尽管像苹果(AAPL.O)和Facebook(FB.O)等科技股股价下挫，但这些投资者仍在加倍投资这些股票。

T Rowe Price和Federated Investors等已超配科技股的基金公司表示，他们在科技股被大举抛售、录得近一年最大跌幅的两天买进了受到沉重打击的所谓“FANG”股--Facebook、亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)、Netflix(NFLX.O)和谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)。

T Rowe Price大盘核心股票基金(PAULX.O)投资组合经理Jeff Rottinghaus表示，他一直在加码现有科技股持仓，如Facebook和亚马逊，因为这些公司未来几年势必继续成长，无论总体经济的走向如何。

他说，很难找到其他有长期成长性的股票，“现在完全可以说‘你还能让我买什么呢？’”他还说，这些股票尽管近期有所下滑，但年内迄今仍有较大涨幅。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计标普500科技股指数今年获利将增长12.4%，超过标普500指数11.6%的预期增幅。

在长达八年的牛市期间，投资者总是“逢低买入”，利用股价短暂回调之机买进，因此大盘股在一年多时间内未出现10%的修正。尽管以历史标准看股价比较昂贵，但多头投资者表示，企业获利及美国经济增长支持股价，同时债券收益率处于历史偏低水准也让股市更加有吸引力。

科技股下挫之前，共同基金和对冲基金对该板块进行了巨额押注，帮助推动Facebook、亚马逊、苹果和微软的市值今年至今总计增加了6,000亿美元。根据高盛数据，截至6月2日，标普500指数中科技类股上涨21%，标普500指数同期9%的涨幅中，这些大公司的贡献占到46%。

这波涨势推动一些侧重科技股的基金飙升。

不过，有关基金经理大量投资于相同个股并过度拉升其估值的担忧，促使科技股从周五开始下挫，跌势延续至周一，苹果等公司股价跌幅达5%或更高。

纽约Federated Investors投资经理Steve Chiavarone表示，科技股下跌是一个信号，显示投资者感到越来越有信心，特朗普政府将能在今年晚些时候通过基建或税改立法。(完)