中国主权财富基金中投投资招车平台滴滴快的--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月3日 - 一名知情消息人士指出，中国主权财富基金--中国投资有限责任公司已向招车平台公司滴滴快的投资一笔金额，数字不详。滴滴快的目前正与美国同业优步竞争。
消息人士称，中投与数家投资者最近几个月向滴滴快的投资超过20亿美元。目前滴滴快的估值为150亿美元。
消息人士并未透露中投的投资规模细节，由于未获授权向媒体披露，消息人士要求不具名。
尚无法取得中投主管对此事评论。
滴滴快的在中国的民间招车市场享有80%占有率，目前正大举斥资，以迎战优步。优步正在为中国子公司集资。
滴滴快的其他投资人包括阿里巴巴、腾讯(0700.HK)、Coatue Management及新加坡国有投资机构淡马锡。(完)
(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。