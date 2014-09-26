信托保障基金或误导信托公司部分维持刚性兑付--普益财富

路透北京9月26日 - 中国监管层近日下发征求意见稿，筹备设立中国信托业保障基金。对此，普益财富最新报告认为，保障基金的设立和使用可能误导信托公司部分维持刚性兑付，与信托原则相违背。

报告指出，该份征求意见稿传递出，信托公司在尽责的情况下，仍然要对投资者承担弥补损失的责任，这显然和“卖者尽责、买者自负”的原则相违背，同时也增加了信托公司的支出。

报告称，监管部门近日下发《中国信托业保障基金管理办法》(征求意见稿)到各家信托公司。该办法最早将在10月正式实施，中国信托业保障基金有限责任公司也将紧随其后，由中国信托业协会联合信托公司等机构发起设立。

其中，征求意见稿规定，信托公司申请保障基金维护支付流动性，需要提出申请的公司经营正常、各项指标符合监管要求；信托公司申请的保障基金为有偿使用。

报告认为，如果该管理办法正式出台前不对相关规定做出一定修改，对解决兑付问题起不了太大的作用，透露出的信息却更像监管层在一定程度上允许行业存在部分隐性刚兑。

“在‘卖者尽责、买者自负’的交易规则下，最终的管理办法在基金的有偿使用上，应该明确相关费用由未尽责的一方承担。”报告称。

报告指出，尽管成立保障基金的初衷是有效防范信托业系统风险，建立市场化风险处置机制，保护信托当事人合法权益，但如果最终定稿的办法延续刚兑的逻辑，那么在风险低于承受能力之前，信托公司仍将选择自己承担责任，隐性刚兑或还继续。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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