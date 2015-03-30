独家：华平投资将募集新的120亿美元全球基金

路透3月30日 - 熟知事态的消息人士指出，私募基金业者美国华平投资集团已向投资人表示，将会试图筹集一档新的120亿美元全球基金，而该集团才在两年前筹集一档112亿美元基金。

在该公司募资之际，黑石集团(BX.N)以及Silver Lake Partners LP私募基金业者要把同等规模的全球性基金花费完毕，得花上四至六年时间。

消息人士要求不要具名，因为筹资的过程并未公开。华平投资集团则是拒绝置评。

华平投资与多数竞争对手不同的是，除了杠杆收购投资之外，该公司也进行风险资本及成长股权投资，而这类型的投资所需负债甚少、甚至毫无负债，当杠杆收购成本过高时，华平就可就由此类投资动用资金。杠杆收购通常会藉由运用负债来提升收购标的的报酬。

近几年来杠杆收购的成本越来越高，部分是因为股市及债市表现强劲，但也有部分是因为来自收购业者为了消耗已募得的资金、而使收购竞争加剧所致。根据市场研究机构Preqin，2014年私募基金产业尚未动用资金达到1.2万亿(兆)美元的历史高位。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。