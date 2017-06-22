富达称下半年A股投资者情绪有望转好 看好科技创新动力

巴克莱报告称美元的五年超级周期已经结束
路透伦敦6月22日 - 英国巴克莱银行的策略师周四在一份报告中称，虽然美国升息可能会在未来18个月推高美元，但美元自2012年以来的多年涨势看来已经结束。
路透上海6月22日 - 国际知名资产管理人--富达国际中国股票基金经理马磊周四表示，受A股纳入MSCI新兴市场指数以及中国宏观环境持续稳定双重因素鼓舞，预计下半年中国股市投资者情绪将有望转好。
他还指出，未来十年中国股票市场增长将主要由创新驱动，特别是在大数据、云服务以及人工智能等方面的应用。投资者的关注焦点不应局限于科技企业，那些在消费相关行业、服务业以及工业领域具备卓越创新能力和产品的公司也将会成为未来十年的强劲增长动力。
他表示，“长远来看，中国经济基本面呈积极发展态势，这对市场投资情绪有促进作用。另外，A股纳入MSCI新兴市场指数标志着中国股票市场国际化进程的又一里程碑，中国资本市场将会吸引更多的海外资产管理公司，增加对中国在岸市场投资。”
全球知名指数供应商--MSCI明晟(MSCI.N)北京时间周三凌晨宣布，从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，计划分两步实施。
他特别看好中国人口红利带来的长远优势，虽然中国普通劳动人口供应已出现拐点，但每年新增800万大学生，且这些大学生起步薪资还低于蓝领工人，这将成为中国科技创新的最大驱动力。
“大量的应届毕业生会成为助力创新产品和服务快速、稳健发展的动力，推动中国从‘世界工厂’向‘创新中心’的转型。” 他说，庞大的制造业产业链、充足的优秀人才供应以及资本支持，合并起来就是很强大的生产力。
富达国际是一家私人持有的投资管理公司，去年底资产管理规模约830亿美元，客户包括退休基金、央行、主权基金、大型企业、保险公司及个人投资者等。目前其已在中国开设两个代表处，拥有12亿美元QFII（合格境外机构投资者）额度及4.6亿元人民币的RQFII（人民币合格境外机构投资者）额度。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透伦敦6月22日 - 英国巴克莱银行的策略师周四在一份报告中称，虽然美国升息可能会在未来18个月推高美元，但美元自2012年以来的多年涨势看来已经结束。
在经历了六月九日的科技股小股灾后，美国电子商务巨擘亚马逊（Amazon）豪掷一三七亿美元，收购了美国最大型有机食品超市集团Whole Foods Market（WFM），成了亚马逊成立以来最大宗的购并案。此举也正好呼应了阿里巴巴马云，二○一六年十月在杭州举办的「二○一六云栖大会」上所揭櫫的，未来三十年全世界将发生五件大事中的新零售概念。
经过连续三年闯关失败后，A股终于一偿「入摩」宿愿。MSCI明晟在本港时间周三凌晨宣布，将于明年五月起分段把二百二十二只大市值A股纳入MSCI新兴市场指数，较原先建议的一百六十九只为多；获纳入的A股相当于该指数加权比重百分之零点七三。