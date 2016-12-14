贝莱德称基于经济基本因素强劲 看好整体新兴亚洲市场前景

路透香港12月14日 - 贝莱德智库周三发表2017年亚洲市场展望报告指出，基于经济基本因素强劲，加上结构性改革陆续取得成果，该行看好整体新兴亚洲市场的前景。

贝莱德亚太区主动投资策略主管贝琳达在记者会上称，该行超过三分之二的客户预计明年宏观环境更为有利，而该行亦预期市场对七国集团实际GDP增长预估有潜在上调空间，通货再膨胀将于2017年在全球扎根，对股票以及收益类资产有正面作用，亦将带动企业盈利增长。

“风险主要在于欧洲政治风险继续升温，另一个就是强美元。”但她指出，该行不预期美元进一步走强，只认为美元会保持强势。

贝莱德智库认为，通货再膨胀对新兴亚洲市场带来不同程度影响，为了应对美元转强、已发展市场经济增长加速以及潜在的贸易磨擦，亚洲区内各国的货币政策可能开始分途而行。

以下为贝莱德智库展望摘要：

**中国将扩展信贷促进经济增长**

环球政策在美国引领下正由宽松货币政策转移至以扩大公共财政开支所主导，此政策转变同样也在中国出现。过去一年，中国是新兴亚洲地区经济增长的基石，在中国国家主席习近平于2017年下半年召开的中共第十九次全国代表大会（十九大）上进一步巩固权力之前，我们认为中国领导层将透过扩展信贷以促进经济增长。从资产负债表来看，中国具备充足实力扩展其公共财政政策，相信当局仍有空间增加开支，而担当供应链的台湾以至作为商品出口国的印尼，亦可从中受惠。即使是国内政局近期剧变，可能对增长构成下行风险的南韩，亦得以维持经济表现。

**通胀最快明年首季出现，中国可能加息**

美国引领全球通货再膨胀，我们认为这将意味着债券孳息率上升及美元（温和）转强。面对美升值及中国加强刺激经济力度而引发的通胀升温，亚洲区内央行有何对策，将是市场关注重点。现时有迹象显示在亚洲区内的生产物价正跟随全球趋势回升，并已为企业利润，尤其是为中国企业提供支持。我们预期，消费物价最快于2017年第一季出现通胀，促使区内央行采取不同的货币政策应对。预料中国及菲律宾等国家可能会加息；反观其他国家，例如废除货币的印度以及紧缩公共财政的南韩等则可能采取宽松货币政策。另外亦有部分国家的政策很可能介乎两者之间，以最为明显的印尼为例，相信该国央行将按兵不动以维持货币汇价稳定，同时容忍通胀稍微上升。

**料美元在2017年温和转强**

我们预计，美元在2017年将温和转强，为部分亚洲货币带来压力。参考过去的周期，当经济增长处于适当的水平，亚洲区内央行的货币政策将可赶上美国的加息周期，亚洲货币便能够抗衡压力，但重点是各国的表现将存在差异。我们认为，收益较高而估值相对较低的货币，是存续期及外汇投资的理想选择。区内货币收益长久以来的下行趋势或可告终，与我们认为全球收益已经见底的展望相符。在美国货币政策逐步恢复常态以及欧洲央行延长宽松计划以买入更多短期债券的前景下，我们预期亚洲区的孳息率曲线将跟随已发展市场趋向陡斜。

**亚洲信贷资产料有中单位数回报**

在全球固定收益资产中，我们偏好信贷资产多于国债，而基于多个市场的估值已偏高，我们也偏向于较优质的资产。我们认为亚洲市场是投资亮点。占亚洲信贷资产份额最大的投资级别债券，现时的信贷状况已回稳并正在改善，而区内高收益债券的违约率也维持低企。与其他新兴市场比较，亚洲信贷资产亦展现优势，由于区内存续期较短，相信将较能够抵御美国债息相比新兴市场利率上升的影响。最后，为了再融资而将于来年发行的亚洲新债总额，看来也在可控制范围之内。

来年将要面对的风险：新兴亚洲市场的信贷息差已如其他地区一样收窄，一旦投资者情绪起变，或是全球资金供应状况收紧，均可能扩阔息差。中国当局着力限制资金流出，我们认为此举将削弱中国投资者对强势货币信贷资产的需求，不利信贷资产的表现。尽管如此，我们仍预期已发展市场以至中国经济的增长加快，将可广泛惠及亚洲市场。重要的一点是，我们相信亚洲信贷资产有望在2017年带来中单位数的回报。

**看好中国的能源及原材料股票**

在通货再膨胀的环境下，我们在全球市场中偏好股票多于国债，而亚洲企业盈利在经历长达五年的呆滞期后亦开始复苏，增加了亚洲股票的吸引力。全球及区域性周期回升，配合以削减资本开支改善边际利润，均是推升亚洲企业盈利的动力。加上亚洲股票的估值现已下降至长期历史均值之下，对亚洲股票表现而言正处于转捩点。

基于周期回升，印尼股市是我们在区内尤为看好的市场。至于印度方面，尽管废钞决定对经济增长带来短期震荡，但当地仍有不少股类可看高一线，包括多个可从长线增长及改革计划中获益的行业，例如电力和能源。此外，我们也看好中国的周期类板块，并预期能源和原材料业在通货再膨胀及改革下将可受惠。相反，碍于估值偏高及政局紧张，我们没有投资于马来西亚股票，同时也在整体上减持台湾股票，但继续持有台湾资讯科技领域中从事专门行业的龙头公司之股票。

**美国新政府强硬主张不会演变成贸易战**

我们认为，中国领导层目前在结构性改革方面以短期的应急措施来逐步应对信贷急速增长、资金外流及房地产市场过热等挑战，但这些问题拖延越久，便越难解决。我们认为在2017年召开的中共十九大会议结果将会举足轻重，以让市场辨识北京当区处理此困局的力度。此乃亚洲区在中期所面对的主要风险；倘若能够实现结构性改革，中国将可转危为机。

另一项风险是全球民粹主义抬头及反全球化的浪潮。我们的基本预测是，美国总统竞选期间的强硬主张，将不会演变成实际的贸易战，但潜在的贸易磨擦或为投资者带来忧虑，尤其是在南韩、马来西亚及台湾等开放型经济体的货币及股票市场。

此外，我们也正密切注视美国新政府与中国之间的任何潜在冲突，以及与传统美国盟友例如南韩、台湾及菲律宾之间的关系。我们也正留意影响经济增长的非系统性震荡。举例说，印度废除大面额钞票的行动，预期会造成短期痛楚，但可换取长期得益。（完）