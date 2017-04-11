贝莱德称贸易战风险降温加上经济改善 料中国加快结构改革

路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。

贝莱德中国股票主管朱悦在记者会上称，今年投资市场最大障碍是贸易战可能升温，但最近中美领导人会面后出来一些比较正面的评论，反而特朗普刚上台时对中国一些不友好的做法例如对华所有产品征收高额关税还没有出台的现象，目前来看贸易战的风险正在下降，而非上升。

“如果3个月、6个月后美国真的出台一些政策，但政策带来的调整没有大家想像的那么大，这对基本面的改善会更明显，估值上或汇率上的顾虑也会减轻，对港股市场非常利好，也有可能会扭转前几年新兴市场一直跑输美国市场的情况。”她说。

她认为，由年初至今港股累计涨近10%，主要得益于中国经济明显复苏，部分行业产能过剩问题逐渐过去并带动投资回报改善，有一部分资金开始回到实体经济，带动产能投资复苏，再加上人民币贬值和资本外流的风险减退，这种良性循环造就各方面令人乐观的趋势。

“国内经济增长复苏，给了政府更大空间推动原来想推动的结构性改革，这几年中国资本市场没有表现不是因为经济没有增长，而是基于结构性问题的顾虑，比如说是产能过剩、腐败、环保、企业杠杆，这些都是外国投资者对中国股票长期持有的一些疑问。”她说。

她相信，今年将有更多行业减产能，例如电力；而随着环保要求提高，水泥、化工和铝在某些时间点上在某些区域进行限产，也明显看到利润和回报的改善。企业降低成本，以及能源、电力价格的市场化改革亦会继续推进。

另一个重点是中国把企业降杠杆首次放到一个比较重要的目标，但她预期，企业降杠杆不一定在短期内见到效果，只是不会像以前那样快速上升，有可能先稳住，中期才会出现下降的空间。

“可能会有一部分企业的杠杆转移给政府，如果通过财政改革等方法变成政府的杠杆，就可以消除一部分压力，”朱悦说，“另一方面国家也强调说会做一些股市融资或者债转股，使得正常、自然的企业去杠杆进一步加速。”

她指出，此前有差不多100亿美元从港股回流至欧美市场，因担心人民币贬值和经济趋向，然而1月特朗普发表对美元升势过快担忧言论后市场开始出现拐点，如果下半年或者明年市场对美元双向预期的看法更趋平衡，资本流出中国市场的情况将见改善。

但她认为，中国今年不会放开资本管制，各个部门还会继续把一些不太合法或者灰色的区域逐渐关掉，等到人民币实现双向预期，即已经达到一个比较成熟的发展阶段，人民币才会有进一步国际化的步骤，至于甚么时候发生不一定取决于十九大，关键是中国经济的结构性变化。

就近期投资市场热点的雄安新区，朱悦指出，无论这是一个千年计划或者其重要性媲美浦东、深圳，一个很大规模的经济区基础建设需要很多年落实，因此对需求带动量只有很小的比例。她认为，很多行业的基本面不是由需求带动，近年的改革成果都是从供给端下手而来，只有供给端持续改善，才会对公司估值有更长久的影响。（完）