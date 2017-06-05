仍看好中国的能源和材料业板块以及部分金融板块--贝莱德

路透香港6月5日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）(BLK.N)周一称，虽然现时的风险与回报水平较18个月前平衡，但仍看好中国的能源和材料业板块以及部分金融板块。

贝莱德亚洲及环球新兴市场股票团队主管施安祖在其评论中称，过去一年，中国的名义国内生产总值录得一倍增长，有利企业利润表现，并带动估值上升。为应对通胀回升，中国最近审慎地收紧货币政策，导致投资情绪稍为冷却，预计当局继续在推行改革与促进经济稳定增长之间作出平衡。

“供给侧改革在削减钢铁和材料等行业产能上取得显着进展，但去杠杆问题尚待解决。”他说，“虽然现时的风险与回报水平相比18个月前已较为平衡，但目前我们仍然看好中国的能源和材料业板块，以及部分金融板块。”

债市方面，贝莱德亚洲信贷主管赛思指出，中国当局把握近期经济强实的时机，选择性地收紧货币政策，以赶上美息回升的步伐，从而缓和因汇率和资金外流引起的压力。最近落实的改革计划，成功吸引更多外资参与中国在岸的资本市场活动，应会进一步支持当地的技术性因素。

“虽然评级机构穆迪最近把中国的主权信用评级下调至A1级，并调高长期展望至稳定，不过，由于市场已为降级风险做好准备，因此对中国固定收益资产的影响有限。”他说。

他指出，中国现时的重点仍然落在平衡去杠杆和推动经济持续增长之上，相信日后当施政更协调时，当局将能更有效平衡两者。而个中关键在于改革国有企业，此长线改革计划既对改善中国经济体系的资本效率成效举足轻重，同时在经济未来增速逐步放缓下，这亦是一个对提升经济增长质量不可或缺的因素。

中美两国之间的互动仍然是市场参与者注视的焦点，但贝莱德预期，这不会对中国造成明显的负面影响，因白宫决定不再把中国标签为汇率操纵国，加上中美元首会面取得理想成果，可见目前的形势已与美国大选时的政纲用词显着回异。

贸易政策方面，近年中国对美贸易盈余已大幅下跌，而贸易保护主义亦非缩窄两国贸易差额的唯一方法。故此该行认为，美国有望增加向中国的出口，藉此带来更有利的结果。

至于整体亚洲市场，赛思称，预期亚洲信贷的需求仍然强劲，而回报将主要来自收益。亚洲信贷普遍达至投资级别，但有别于已发展市场的投资级别信贷。亚洲投资级别信贷当中，有显着部分为政府相关信贷，因此相比杠杆持续上升的美国，亚洲杠杆比率较为稳定。

“此外，基于流动性充裕和低融资成本，预期高收益债券的违约率将维持低水平。”他并说，“再者，亚洲信贷的投资者正趋向以亚洲机构投资者为主，有助降低亚洲高收益债券的波动性，相信未来需求将保持畅旺。”

该行认为，亚洲信贷在一级市场的总供应量已增加，反映今年将有较多债券到期，因此预期亚洲信贷今年的净供应量将录得按年下跌。（完）