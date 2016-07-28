（重发）中国经济有望在第三季企稳 为股市带来反弹机会--上投摩根

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路透香港7月27日 - 中国中外合资基金公司上投摩根周三称，预期中国经济在第三季企稳，为股市带来反弹机会，惟第四季不确定性因素较多，投资者需要小心谨慎。

上投摩根（香港）资深投资基金经理钟维伦在记者会上称，中国经济增速在过去几个季度持续下跌后，可能在第三季企稳，主要原因受到财政政策发力及地产投资的带动下或会轻企稳。此外，低库存是另外一个积极因素，库存水平已跌至2008年以来低位，预期补库存将带动下半年经济有所反弹。

“由于通胀压力缓和，第三季货币政策有适度宽松空间，但下半年不太可能减息，可能有1-2次降准，仍以定向放水为主要手段。”他说，第四季通胀可能再次回到2%以上，但相信不会超过2.5%。

该行认为，市场对7月份加息的预期大幅下跌，但中国第二季投资快速下跌令稳增长或会再度成为关注重点。在投资增速持续下跌的情况下，稳增长政策可能再度出台，但主基调仍是托底而非拉升，全年GDP增速6.5-7%目标可以达到。在第二季尾一系列风险事件释放后，在周边环境相对穏定的情况下，第三季可能迎来A股市场反弹的机会。

上投摩根（香港）投资总监张淑婉指出，“第三季相对把握住，可预见的利空因素比较少，第四季不确定因素较多，例如美国可能有一次加息，最重要是全球央行没拿出较好办法解决经济问题。”

她并说，“对投资者来说，第三季将有不错获利机会，第四季需要小心谨慎。”

该行负责A股策略的基金经理司徒芳华称，现时A股市场整体估值中性偏低，主板估值逐步接近底部，中小板及创业板估值仍在平均值以上。在当前环境下，建议可多关注行业前景与企业盈利较好的公司，特别是消费、新能源、电子及医药等行业，同时，稳增长政策如果出台，建筑、建材、水利等行业也会从中受惠。

债市方面，近期在政策、监管及资金等多重不确定因素下，上投摩根对债券市场维持中性谨慎观点。钟维伦称，由于经济增速下行压力增加，加上第三季物价上升压力缓解，基本面整体有利债市。尽管央行维护资金面稳定的意图十分明显，但流动性投放谨慎，资金面临时性紧张较难避免。

“目前信用利差处于低位，在经济增速下行风险加剧的情况下，低等级企业信用风险加剧，随着评级跟踪期临近，信用事件发生频率或出现明显上升。因此，信用债投资主要关注中高等级信用债为主，规避低等级品种，提防信用违约风险。”他说。（完）