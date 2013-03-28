贝莱德对中国工业部门降低产能持正面看法

记者 陈永强

路透香港3月28日 - 一名贝莱德基金经理人表示，随着从钢厂到水泥生产行业均进行整顿以降低过剩产能，中国工业股是一个不错的投资机会，但这个机会也是有选择性的。

“我们并不是看涨，但...对工业板块持与主流相反看法的原因，是我们认为供需平衡方面将迎来转折点，”贝莱德14亿美元中国基金总监及资产管理经理人宁静周三向记者表示。

她不愿点名具体公司，但表示资产负债表和成本控制记录良好的企业股将获益最多。

环境方面的担忧可能也会加快工业部门降低产能的步伐，政府本月早前表示，4月起将对钢铁、石化、水泥、有色金属和煤电等主要工业部门实行“特殊排放限制”。

据贝莱德最新数据，截止今年2月28日，工业板块占宁静的中国资产投资组合的11%，是占比第三高的板块。在持仓规模前10大的股票中，只有株洲南车时代电气(3898.HK)是来自工业板块。

宁静暗示，就跟2010-2011年期间的情况一样，如果要对中国水泥板块进行重新再评级，原因将会是供应调节得更为自律，而非需求增加。

**主要持股**

宁静的投资组合中金融股比重较高，为39%。中国四大行在其组合中位居前10，所占比重共计21%，仅中国建设银行(0939.HK)就占9%。

宁静周三表示，由于中国经济将缓步复苏，如果银行股的市净率回到1.5或2倍，那么她可能会重新考虑对银行股的持仓。

根据汤森路透StarMine，中国银行(3988.HK)未来12个月的预估市净率为0.8倍，中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)为1.2倍，建设银行和中国农业银行(601288.SS)均为1.1倍.

“当这些股票股价低于净值时，那就看你是否相信中央政府调控经济的能力，”她说道。

以中国工商银行为首的中国大型银行业者的坏帐率较为温和，因快速发展的内陆地区贷款高速增长，抵消了中国东部沿海地区对发展过热行业的不良贷款。

年初至2月底，宁静管理下的基金表现优于MSCI明晟中国指数.MSCICN。该基金2012年表现与该指数一致，但在三年累计基础上，绩效较MSCI明晟中国指数高出13.3%至12.5%。(完)

(编译 梁睿雪/于春红; 审校 张明钧)

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