中国货币政策料维持不松不紧 以免引发汇率压力--贝莱德

路透香港11月22日 - 全球最大资产管理公司之一的贝莱德(BLK.N)周二称，中国经济数据持续向稳，预期中国的货币政策将维持不松不紧，以免引发对人民币汇率和资金外流的压力。

贝莱德亚洲信贷主管赛思在记者会上称，预期中国当局将着重透过扩大公共财政政策以稳定增长，货币政策则维持中性，由于通胀受在可控水平，政府可能还有一些空间可以提振经济表现。

近期美元走势导致全球主要货币受压，但赛思指出，中国寻求将人民币与一篮子货币挂钩，虽然强美元造成其他货币转弱，但人民币对一篮子货币不一定走弱。

他说，预期美国下月加息0.25%，明年再有两次加息。近期强美元令金融市场有所收紧，不少资金回流至已发展市场，同时亦由美国固定收益流至现金和已发展市场股票，相信美国未来的加息步伐循序渐进，随着美元趋稳或债券息率开始回稳，资金流向将出现改变。

贝莱德亚洲股票主管施安祖称，现时市场对美元有多种看法，而他预期，在美国财政扩张下美元明年将会是稳定至弱，情况如今年下半年初一样，资金继续流入低估值股份。

他并指出，过去六个月资金开始流入通胀概念股，相信该趋势仍会持续，而贝莱德主要投资于能源、原材料、非必需消费等股份。他认为，中国宏观经济数据更为稳定，名义国内生产总值复苏，改革工作不断取得进展，将推动经济持续增长，因此该行同时投资于新经济和旧经济，又看好澳门赌业股。（完）