基金经理预计铜价今年触及周期性低点 铜矿供应增长放缓料支撑后市价格

路透上海11月17日 - 基金经理周四表示，铜可能在2016年达到了一个周期性的转折点，因为自明年开始铜矿供应增长预计放缓，中国脆弱但全面的经济复苏可能支撑价格上涨。

“如果我们认为明年将是铜矿供应低增长周期的开端的话，那么铜的转折点将在今年出现，”香港HFZ资本管理公司资深投资组合经理Haihua Shen在上海一次行业会议上表示。

“我们认为今年将是发生变化的一年，”Shen说。

他对出席《金属导报》智利铜与矿业研究中心(CESCO)会议的代表表示，业界普遍预测明年铜矿供应增长1%，但之后由于缺乏新项目投资，供应增长将持平。

铜价上周升穿6,000美元，创下2011年以来最大单周升幅。伦敦金属交易所期铜周四跌0.8%至每吨5,388美元。

熵一资本董事长谢东海认为，由于供给侧基本面较好，今年铜价已触底。但他在会议间隙对路透说话时预警称，铜价或将因美元走强的影响而面临阻力。

本周参加会议的基金经理曾表示，多数中国和西方国家最成熟的对冲基金均未参与推动上周铜价的巨幅涨势。相反，他们表示本轮铜价上涨是由中国散户和空头回补驱动的。

但明年形势可能发生变化，因为之前减码大宗商品的西方规模较大的多元投资基金，增加其资金押注，以赶上今年大宗商品的全线上涨势头。

“明年对铜而言形势更佳，”一名要求匿名的西方对冲基金高管说道。(完)