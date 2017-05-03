知名债券基金经理人冈德拉克称美元将保持温和走软趋势

路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。

冈德拉克指出，美元“已18个月没有上涨”。冈德拉克一再表示，特朗普胜选后的美元涨势将自行发生逆转。

冈德拉克在之后接受路透专访时谈及美元疲软，称“趋势是你的朋友。美元自2011年低点已上涨30%多。这对一种货币汇率而言，是较大涨幅。而且特朗普总统不希望美元走强。”

上月高盛在其2017年交易建议中放弃两个强势美元交易，指出特朗普政府担心美元强势，而且其他经济体经济增长势头改善。

高盛分析师在给客户的报告中称：“一些基本面因素已发生微小变化，因此做多美元不再是我们‘顶级交易’(Top Trades)建议之一。”

就利率而言，冈德拉克表示他预计10年期公债收益率将走高。“我倾向于眼下不要承担太多利率风险，”冈德拉克说道。他还称他“不太青睐长存续期”债券。

冈德拉克称，10年期公债收益率报在2.25%左右之际，他不认为股市面临严重卖压。但他表示，如果利率大幅上升，可能在夏季期间触发股市抛盘。

冈德拉克称，由于债券收益率涨幅一直疲弱，“我认为将这种形势形容为‘避险’是错误的。”他还称，他会把这种形势描绘为低波动。

对于黄金，冈德拉克称他认为金价将出现“另一轮上涨”，而且“现在不是舍弃黄金的时候。”(完)