美联储或放弃12月加息 应为亚洲股市及货币带来支持--安本

路透香港11月10日 - 安本资产管理亚太（日本除外）股票投资主管张美霓在周三晚间的评论中称，目前难以定论特朗普上台会否打击亚洲新兴市场，但美国联储局可能放弃于12月加息，应会为区内股市及货币带来支持。

以下为其评论全文：

特朗普被视为反覆无常及难以预测，是否适任美国总统备受争议，而他截至目前为止都无谈及任何详细政策，因此难以预测他将会采取甚么行动。

根据他在竞选期间的言论分析，他提出的经济政策可能加剧美国财政赤字、打击环球贸易及引发货币战。不过，此类政策却深受不满贫富悬殊、工作机会“被剥夺”及引入国外“不公平”竞争的选民所支持。

不过，候选人当选之后不一定能够兑现竞选承诺。特朗普或会受制于不愿配合的国会，甚至引发党内长期陷于分裂僵局。他虽然代表共和党参选，但在党内的支持度不高，更遑论与他对立的民主党。

因此，目前难以定论特朗普上台会否打击亚洲新兴市场。由于两名候选人均表示反对跨太平洋伙伴关系协定（TPP），故谁当选也不会提高美国承认此协定的可能性，而且此类徒具形式的贸易协议弃之也不能算是可惜。

特朗普曾经多次猛烈抨击中国，但此乃历届美国总统候选人常用的伎俩。

亚洲市场的确因此而大跌，但联储局可能放弃于12月加息，应会为区内股市及货币带来支持。假如美元兑其他主要货币的汇率持续向下，也会为亚洲带来利好影响，包括美元贬值或会纾缓资金流出亚洲的趋势，也会推高投资亚洲基金以美元计算的表现。

长远而言，特朗普提倡的保护主义可能迫使亚洲国家加速经济转型，由出口主导的增长模式转为以内部消费作为经济支柱，最终反而惠及区内经济发展。举例而言，中国或会因此撇开转型造成的阵痛全力推行结构性改革。

安本所投资的企业大多受惠于内部消费增长，因此上述发展对我们而言相当有利。（完）