无风险收益率下行 投资者可考虑使用风险均衡策略--华夏基金

路透北京10月28日 - 中国大型基金公司--华夏基金数量投资部多策略研究总监宋洋日前指出，在现在整个市场无风险收益率下行严重，信用债违约风险增加的环境下，投资者可以考虑使用风险均衡策略匹配其风险收益需求。

她指出，目前市场环境下，资金方选择全部投资债券很难达到5%以上的收益率水平，因此华夏睿磐系列产品考虑采用风险均衡的量化方法论，在债券部分选择投风险级别很低，安全级别很高的品种，并在此基础上适度增加权益类资产，但会从风险的角度去考虑调整权益类资产的时点和比重。

“我个人认为，风险均衡策略不同于传统的资产配置方式，最主要是我们在考虑在一个组合中怎么对资产进行资金分配的时候，并不是从传统的市值角度去出发，而是从资产风险贡献角度出发去进行资金分配。”她说。

她并解释说，之前投资者在考虑是否增加股票头寸的时候，主要考虑的是对行情趋势性的判断。现在采用风险均衡策略的组合在做资产配置赋权的时候，加入了对风险因素的考量，去进行股债之间的资产配置，并且整个组合追求的是风险调整后的收益提升。

她介绍，风险均衡策略作为一种量化投资策略，从风险贡献的维度上来说，在战略性资产配置层面，对股票和债券进行了等风险的处理，即各占50%的权重。如果是股票、债券和商品三类资产，股票、债券和商品的风险贡献分别是40%、40%和20%。

她透露，现阶段，包括银行，保险公司和证券公司的机构投资者已和华夏基金合作或意向合作，使用风险均衡策略来进行资产配置。

她还补充道，非常有意思的情况是，越是资金体量大、投资风险收益需求越明确的机构对于风险均衡资产配置策略越有投资意向，在这点上与海外机构投资者的投资偏好较为类似。（完）