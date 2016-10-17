明年全球低通膨与低利率环境难改 股票表现优于债券--宏利投信

路透台北10月17日 - 宏利投信周一表示，2017年全球仍将处于缓成长、低通膨与低利率环境，惟受惠比较基期偏低，企业明年获利增幅料逾10%，此有助于风险性资产表现，股票涨幅将优于债券。

宏利投信投资策略部副总林炳魁认为，美国虽然即将升息，但预期今年升息幅度仅一码(25个基点)，明年则为两码，升息步调可谓相当缓慢。

〞通膨仅缓步上扬，且景气最差时机已过，将有利于第四季股价表现。〞他说。

针对美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦在上周五的谈话，林炳魁认为传达了相当鸽派的讯息。纵然第四季升息机率高，但以历史经验来看，升息也往往是吹动了股市多头的号角。

宏利全球动力股票基金经理人龚晓薇建议，投资人可布局因应美国内需消费稳健成长的消费类股、创下60年低点的欧洲股票以及全球前500大品牌的价值型股票。

叶伦上周五在一次全面评估美国经济复苏不足之处的会议上指出，美联储可能需要实施“高压经济”来弥补2008-2009年危机的伤害。当年这场危机压制生产，导致大量工人失业，有可能给美国经济留下永久伤害。(完)