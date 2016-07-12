下半年市场反覆波动 资金继续流入黄金等避险资产--道富环球

路透香港7月12日 - 道富环球投资管理周二称，预期英国脱欧引发的政治因素令下半年市场反覆波动，而美国最快于12月才会加息，资金将继续流入黄金等避险资产。

亚太区投资主管Kevin Anderson在记者会上称，未来数周以至数月，随着脱欧程序启动，市场波动性和不确定性持续。在负利率的环境下，预料更多资金涌入避险资产，主要为环球国库债券、黄金以及美国投资级别债券。

道富环球原本预期美国今年加息3-4次，现在认为只有一次加息的可能性，且在12月，而2017-18年加息机会亦会下降，利率在明年会有较长时间处于偏低水平。

“未来12个月，受全球经济增长隐忧、各国央行提振经济能力，以及美国与欧洲各国举行大选等地缘政治事件所影响，市场持续反覆波动。”Anderson说，“投资者逢低买入的策略可能得不到相应回报，应考虑采取既能减轻下跌风险，又可把握市场潜在升幅的波动性策略。”

他认为，投资者可利用黄金、政府债券的配置降低波幅，高收益和新兴市场债券亦具投资价值。道富环球认为金价将进一步走高，还建议增持美国房地产投资信托基金（REITs）。

Anderson提及，看到中国政策措施支持经济发展，如果政府让人民币逐渐贬值而非急速贬值，仍预期今年中国经济增长在6-6.5%。

道富环球为美国道富集团(STT.N)旗下投资管理公司，于今年3月末的资产管理规模达2.3万亿美元。（完）