香港股市处于牛熊相争局面 惟中共十九大前仍偏向正面--摩根

路透香港7月18日 - 摩根资产管理周二称，逾六成香港投资者认为股市仍处于牛熊相争的局面，下半年的回报可能低于上半年，但该行认为，港股于中共十九大前仍然偏向正面。

摩根资产于6月7日至25日进行的调查显示，反映本地投资者对香港未来六个月投资市场看法的“摩根投资者信心指数”停留于112点，情绪指数呈胶着状态，接近四分之三的投资者表示不会于未来六个月内改变投资策略，但与上季相比，有较多人对派息投资产品感兴趣。

摩根资产管理零售分销业务副总裁罗淑岚指出，“恒生指数于第二季上扬似乎提振了投资者的信心，虽然62%的投资者认为香港股票市场仍处于牛熊相争的局面，但有更多人相信香港已进入牛市阶段。”

摩根资产管理环球市场策略师周奂彤亦称，今年上半年的投资回报受惠于较预期理想的经济增长及逐渐淡化的政治危机，基于对前景的期望已接近现实，相信有关表现较难持续至下半年，而预期回报亦应调低。但是较稳定的环球增长环境对风险资产仍有一定的支持，如股票及企业信贷。

“在今秋第十九次全国代表大会举行之前，预期中国会继续聚焦在维持平稳增长的工作，以及控制一些系统性金融风险的来源。一个平稳的中国会为区内其他国家带来正面影响。”她说，“至于香港，大致上恒生指数在短期内仍然较为正面，皆因其估值在亚洲区内相对较低，而环球货币政策仍然倾向宽松。”

投资策略方面，摩根资产偏向于欧元区及新兴市场的股市，尤其是亚洲，皆因亚洲出口增长动力仍在提升，而市场担忧中国面临的风险亦正在减退。从行业层面来看，仍然看好周期性行业，如消费品、工业、科技及金融。

摩根资产为摩根大通(JPM.N)旗下环球资产管理公司之品牌，截至今年6月底为止，其全球管理资产总值约18,800亿美元，在亚太区管理资产总值约805亿美元。（完）