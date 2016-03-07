交银施罗德旗下一支南下基金今天正式在香港市场推出发行

路透香港3月7日 - 中国合资基金公司--交银施罗德周一宣布，旗下一支南下基金--交银施罗德成长混合型证券投资基金今天正式在香港市场推出，并由交通银行(3328.HK)(601328.SS)的香港分支分销。

交银施罗德为首批提交南下申请的基金公司，其两支成立近十年的基金--交银施罗德成长混合型证券投资基金及交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金此前根据中港基金互认安排成功获批。

交银施罗德（香港）董事总经理李惠锦表示，“两支基金为在港投资者提供了更好配置资产的机会，加上交银稳健和交银成长之投资组合的建构不受任何指数限制，基金经理将集中交银基金经理将集中投资于最坚定的选股意念，旨在帮助更多香港投资者分享到本轮中国经济转型升级和改革创新的红利。”

她并称，展望2016年的中国资本市场将是风险与机会并存，短期建议密切关注市场情绪的变化；中长期来看，预计A股市场2016年全年或将呈现震荡向上格局。

交银施罗德由交行、施罗德投资(SDR.L)以及中集集团(2039.HK)(000039.SZ)在2005年共同成立，三方持股比例分别为65%、30%及5%。该公司管理超过49支基金，包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金和ETF。（完）