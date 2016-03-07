交银施罗德旗下一支南下基金今天正式在香港市场推出发行

力拓和中铝矿业国际将结束合资探勘事业
路透北京/悉尼1月18日 - 中铝矿业国际周三证实，力拓和该公司已经结束了探勘合资事业，此前花费了六年时间仍未能在中国找到铜矿脉。
路透香港3月7日 - 中国合资基金公司--交银施罗德周一宣布，旗下一支南下基金--交银施罗德成长混合型证券投资基金今天正式在香港市场推出，并由交通银行(3328.HK)(601328.SS)的香港分支分销。
交银施罗德为首批提交南下申请的基金公司，其两支成立近十年的基金--交银施罗德成长混合型证券投资基金及交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金此前根据中港基金互认安排成功获批。
交银施罗德（香港）董事总经理李惠锦表示，“两支基金为在港投资者提供了更好配置资产的机会，加上交银稳健和交银成长之投资组合的建构不受任何指数限制，基金经理将集中交银基金经理将集中投资于最坚定的选股意念，旨在帮助更多香港投资者分享到本轮中国经济转型升级和改革创新的红利。”
她并称，展望2016年的中国资本市场将是风险与机会并存，短期建议密切关注市场情绪的变化；中长期来看，预计A股市场2016年全年或将呈现震荡向上格局。
交银施罗德由交行、施罗德投资(SDR.L)以及中集集团(2039.HK)(000039.SZ)在2005年共同成立，三方持股比例分别为65%、30%及5%。该公司管理超过49支基金，包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金和ETF。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。