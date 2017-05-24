柏瑞投资预料再有机构调降中国评级 但认为对债券通影响不大

路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。

稍早穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。

柏瑞新兴市场以及亚洲固定收益部门联席主管Arthur Lau称，穆迪3月已将中国前景展望由中性降至负面，进一步调降评级不会令人震惊，但时间上让人感到意外，并相信另一国际评级机构标准普尔亦将跟随。

他并称，中国在岸债市收紧进程刚刚开始，短期可能仍将受压，但离岸债市不会有太大变化，部分原因与信贷质量较差的预期供应有关。

“高收益债和地方债的供应量将会低于原先预期，因而带来技术支持。”他说，“我们亦不预期将有大量离岸中国资金调回在岸市场，因此，追逐收益的思维在短期内不会改变。”

他认为，降级不会对债券通造成很大影响，债券通的投资者很可能会着眼于外汇、利率和信用的动态。基于在岸信贷周期下行，相信投资者很可能会比较聚焦于外汇和利率，因而主要投资于政府债券和政策银行的债券。（完）