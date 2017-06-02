随着全球经济及政策风险升高 PIMCO建议宜降低投资风险

路透伦敦6月1日 - 美国基金公司--太平洋投资管理公司(PIMCO)周四表示，各国央行应对全球成长放缓能力有限，加上美国步入衰退的可能性升高，未来几年在投资上宜采取更为谨慎的作法。

对于冀望由股票及新兴市场货币等风险资产追求相对高回报的投资者而言，全球经济及货币政策环境仍然有利，然而高估值及利差紧缩的现象值得提高警觉。

“我们预计股票及固定收益方面将面临收益较低的环境。我们不会藉由拉高投资组合中的整体信贷风险作为回应，反倒会寻求相对价值交易，”PIMCO全球投资长鲍尔斯对记者表示。

美国经济扩张期已然迈入第七年，因此快要步入衰退的机率升高。鲍尔斯认为机率约在七成左右，他补充道，即使美联储正令政策正常化，但当成长放缓时刻来临时，仍将因而受到掣肘。

欧元区的情况落后美国数年，正历经相对强劲的经济复苏。但欧洲央行距离升息或撤回刺激措施仍有段距离，令其因应经济滑坡的能力相对较弱。

鲍尔斯指出，他及他的同事较为提防的一块区域为意大利。他说，鉴于该国的政治风险、缺乏成长及高债务水平，当前10年券2.20%的收益率并不够高。

PIMCO表示，围绕美国外交及贸易政策的风险，对各国央行撤回刺激举措的负面反应，以及中国经济“硬着陆”，都是市场可能普遍走下坡的催化剂。

PIMCO指出，墨西哥、巴西、印尼及印度等特定新兴货币及固定收益市场仍颇具投资魅力。(完)