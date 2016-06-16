知名债券基金经理冈德拉克称“升息周期”已经谢幕

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约6月15日 - DoubleLine Capital的首席执行官、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周三表示，美联储(FED)已经不再试图向市场传递升息的讯号，因为决策者已经不再确定今年的升息前景。
美联储周三宣布维持利率不变后，冈德拉克在接受电话采访时称，升息周期已经谢幕。
冈德拉克称，他并不认为美国经济增长的强劲程度足以支持美联储按计划在今年稍晚升息两次。“我认为达不到。他们能升息一次就算走运了。”
冈德拉克在华尔街被称为“债券之王”，他在去年准确预测到油价暴跌、垃圾债券的垃圾表现、以及中国经济放缓将令新兴市场承压。他还在2014年预测美国公债收益率将下跌，同时期的许多人都押注的是美债收益率上扬。（完）
(编译 高琦 审校 徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。