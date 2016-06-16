知名债券基金经理冈德拉克称“升息周期”已经谢幕

路透纽约6月15日 - DoubleLine Capital的首席执行官、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周三表示，美联储(FED)已经不再试图向市场传递升息的讯号，因为决策者已经不再确定今年的升息前景。

冈德拉克称，他并不认为美国经济增长的强劲程度足以支持美联储按计划在今年稍晚升息两次。“我认为达不到。他们能升息一次就算走运了。”

冈德拉克在华尔街被称为“债券之王”，他在去年准确预测到油价暴跌、垃圾债券的垃圾表现、以及中国经济放缓将令新兴市场承压。他还在2014年预测美国公债收益率将下跌，同时期的许多人都押注的是美债收益率上扬。（完）