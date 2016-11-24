摩根资产称未来十年静态平衡组合回报率将下跌0.75个百分点

路透香港11月24日 - 摩根资产管理周四称，静态平衡投资组合已不合时宜，预期这个组合的回报会在未来十年下跌四分之三个百分点，由目前逾6%下跌至约5.5%。

摩根资产管理环球多元资产策略总监John Bilton称，预期未来十年大部分资产类别回报都会下跌，投资者需要面对两个选择，一是接受较低的回报，维持大致静态的60/40平衡组合，然而该行预期这组合的回报会在未来十年下跌四分之三个百分点。

他并说，另一个选择是扩大投资范畴，更全面地研究另类投资，寻找新的分散投资方法，并更主动地配置资产和投资，以期望获得更多潜在回报。

摩根资产管理今天发表2017年长线资本市场假设报告，对未来10至15年投资市场的预期。此报告被投资者用以制定长期风险与回报的预期及被视为资产配置策略的指引。

报告预期，受人口结构问题和生产力疲弱影响，成熟市场平均实质经济增长可能只有1.5%，新兴市场经济增长平均为4.5%。

央行的政策预借了未来的资产回报，将会成为预期回报的阴影，令利息维持在历史平均水平以下，即为现金带来负实质回报，并蚕食债券存续期溢价至近乎零。

而信贷市场在固定收益投资之中是前景较佳的范畴，高收益及较长期的投资级别企业信贷回报预期会理想。新兴市场债券亦在收益偏低的情况下为债券投资者提供部份潜在回报。

股票回报将会下降但仍是主要回报来源。报告指出，经济增长较低和估值偏高将会拖低预期回报，但受惠于盈利增长，新兴市场将会提供较佳的回报，成熟市场回报则主要依赖派发股息。

报告又指，美元汇价相对多种货币偏高，但只会逐步贬值，因为美国利率政策正常化与欧洲和日本持续的宽松政策之差异将会维持数年。除此以外，整体新兴市场货币偏弱的情况将会完结。

报告预期，在增长疲弱和回报低迷的情况下，实物资产表现将会最佳。（完）