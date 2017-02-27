知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%

图为百元面值的美元纸币。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。

“人们正在隐秘地转向避险资产。德债收益率领跌，”冈德拉克在电邮评论中说道。“黄金在上涨。投机客仍大规模做空债券，市场将把他们挤压出去。”

周五尾盘，10年期美债收益率接近2.32%，周四尾盘为2.388%。该收益率曾跌至2.313%，为1月17日以来最低。

冈德拉克管理的资产规模达1,010亿美元，1月时他首次提出了10年期美债收益率触底的观点。之后他在投资者网络直播中称：“我认为10年期收益率将跌破2.25%...不会低于2%，之后缓慢回升。”

冈德拉克称随着债市近期上涨，美国财政部应考虑发行超长债。

“我会发行市场愿意接受的期限最长的美国公债，”冈德拉克称，“先从40年期美债开始，如果市场愿意则会发行期限更长的美债...现在是绝佳时机。”

美国股市周五微幅上涨，道指连续第11日创纪录新高，与美国债市表现相反。

冈德拉克称，股市与这波悄然而至的避险潮并不同步，股市中酝酿着大量的希望。

冈德拉克去年12月份时曾表示，特朗普效应门槛太低，人们预计市场将下跌80%并且全球会出现低迷行情。

DoubleLine Total Return Fund今年迄今表现落后于同类基金。

根据晨星周五的数据，DoubleLine Total今年迄今的回报率为0.70%，表现落后于73%的同类基金。

但从三年时间来看，DoubleLine Total Return Fund的回报率在3.67%，表现轻松超越92%的同类基金。 (完)