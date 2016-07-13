若股市不能持于当前高位附近 空方将有大钱可赚--Gundlach

中国央行整顿支付机构备付金乱象 促回归服务本质--国泰君安
路透北京1月16日 - 中国央行上周发文要求支付机构客户备付金进行集中存管，国泰君安证券发布报告认为，此举将使支付机构管理流动性更方便，监管部门也能够更好地检测支付机构资金流，利于管控风险和反洗钱；而支付机构“吃利差”的模式终结，将逐渐回归为民众提供小额便捷的支付服务本质。
路透纽约7月12日 - 美国洛杉矶DoubleLine Capital执行长Jeffrey Gundlach周二称，如果股市不能持于当前高位附近，“空方”将有“大钱”可赚。
Gundlach在一次网络直播中表示，他一直在有选择地押空标准普尔500指数成分股，而且相对于高收益率的“垃圾”债券，他更为青睐新兴市场债券。Gundlach在华尔街上以“债券之王”闻名，旗下管理资产超过1,000亿美元。
Gundlach在周二的网络直播中称，当银行股价开始以个位数交投时，投资者会变得恐惧和紧张。而德意志银行股价有可能就会跌入个位数，该股自年初以来估值已蒸发近一半。
“他们知道个位数就像火警一样，”Gundlach在接受采访时表示。
德意志银行(DBKGn.DE)周二收报每股12.79美元。
Gundlach还以大胆又有先见之明的预测闻名，包括去年油价大跌以及中国经济放缓等。他还重申了对于高收益率垃圾债券的立场。
他表示，垃圾债“非常危险，因其回收率逐渐下滑”。今年稍早，垃圾债曾遭遇严重抛压，随后回升。
他并称购买新兴市场债而不是垃圾债是“正确的”决定。今年至今新兴市场债的回报率约11%，垃圾债回报率为11.21%。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透北京1月16日 - 中国央行上周发文要求支付机构客户备付金进行集中存管，国泰君安证券发布报告认为，此举将使支付机构管理流动性更方便，监管部门也能够更好地检测支付机构资金流，利于管控风险和反洗钱；而支付机构“吃利差”的模式终结，将逐渐回归为民众提供小额便捷的支付服务本质。
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美国在冷战期间，从意识形态上视苏联为头号敌人，中国是二号敌人，但在1970年代基于地缘政治考虑，打倒昨天的我，改为拉拢中国来制衡苏联，令美中关系正常化，即使苏联在1991年解体，但「联华制俄」依然是美国的既定国策。