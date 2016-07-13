若股市不能持于当前高位附近 空方将有大钱可赚--Gundlach

路透纽约7月12日 - 美国洛杉矶DoubleLine Capital执行长Jeffrey Gundlach周二称，如果股市不能持于当前高位附近，“空方”将有“大钱”可赚。

Gundlach在一次网络直播中表示，他一直在有选择地押空标准普尔500指数成分股，而且相对于高收益率的“垃圾”债券，他更为青睐新兴市场债券。Gundlach在华尔街上以“债券之王”闻名，旗下管理资产超过1,000亿美元。

Gundlach在周二的网络直播中称，当银行股价开始以个位数交投时，投资者会变得恐惧和紧张。而德意志银行股价有可能就会跌入个位数，该股自年初以来估值已蒸发近一半。

“他们知道个位数就像火警一样，”Gundlach在接受采访时表示。

德意志银行(DBKGn.DE)周二收报每股12.79美元。

Gundlach还以大胆又有先见之明的预测闻名，包括去年油价大跌以及中国经济放缓等。他还重申了对于高收益率垃圾债券的立场。

他表示，垃圾债“非常危险，因其回收率逐渐下滑”。今年稍早，垃圾债曾遭遇严重抛压，随后回升。

他并称购买新兴市场债而不是垃圾债是“正确的”决定。今年至今新兴市场债的回报率约11%，垃圾债回报率为11.21%。(完)