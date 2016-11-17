人民币不会持续贬值 全球配置资产可选美国中国印度--专家

路透北京11月17日 - 中国大成基金管理有限公司首席经济学家、中国央行金融研究所前所长姚余栋周四称，美元指数是脆弱的强势，已经差不多要到“顶”了，人民币不会持久贬值。而在全球经济增长新平庸状况下，占优货币需要被关注，未来全球配置资产可以选择美国、中国、印度这三驾马车。

他在《财经》年会上称，经过8.11汇改，人民币的机制非常完备，兼备灵活性和稳定性。近日人民币的贬值跟美元市场走强基本一致，因为人民币参考一篮子货币，实现有管理的浮动汇率，对篮子货币相对稳定。美元指数走强，人民币自动贬值，这正是机制的正常反应。如果再出现英镑和日圆的反弹，则人民币会升值。

“不要赌人民币会持续贬值，那是不可能的事情。”，姚余栋告诫称，“人民币已经是SDR货币，它的国际货币属性会越来越增强，跟我们的实体经济会逐渐脱离。”

谈及全球化资产配置，他表示，人民币资产给全球提供了安全资产。许多投资者在考虑配置全球资产时候，会担心欧元区国家可能有其它国家脱欧带来动荡；而日圆资产收益率也很低，十年期日本国债是零利率；英镑年内也大幅震荡。放眼全球可配置的安全资产并不多，事实上国际投资者配置人民币资产的越来越多。

“新三驾马车，G3，一共占了全球经济的40%。美国经济如果达到3%的增长速度，中国经济6.5%到7%，印度经济8%的增长速度，样会占到全球新增GDP的60%。我觉得这是未来全球长期资金配置的可选之地。”他称。

大成基金，是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。（完）