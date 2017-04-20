道富环球称大部分亚太区投资者认为纳入ESG策略助提高投资表现

路透香港4月20日 - 道富环球投资管理周四发表调查结果显示，大部分亚太区投资者认为纳入环境、社会和管治（ESG）策略，有助显著提升回报。

道富环球于去年12月至今年1月在全球14个主要国家及地区访问了475名资产拥有者，当中包括公共和私人退休基金、捐赠基金、基金会、家族办公室、主权财富基金、中央银行和超国家组织。

调查结果显示，74%受访者表示采取ESG策略有助管理回报的波动性，反映资产拥有者正利用ESG策略来提高投资回报。

在透过积极拥有权实行完善的ESG策略方面，亚太区资产拥有者的表现领先于其他地区；区内有80%受访者在一定程度上有参与所投资公司的ESG项目，高于美国的70%及欧洲、中东和非洲的58%。

道富环球ESG投资及资产托管主管Rakhi Kumar指出，“过去四至五年间机构投资者对ESG的意识和兴趣明显提高，现时已有更多投资者认同良好的管治意味着企业在碳足迹和管理层与员工沟通等领域的管理质素较佳。”

他并称，以这种方式营运的公司属较优质的投资，长远可带来更佳的回报。

尽管采纳程度有所增加，投资组合中纳入ESG因素的资产比例仍然偏低，这个情况在亚太区尤为显著，区内只有19%受访者有超过50%的资产是按ESG因素投资，而少于25%投资资产考虑了ESG因素的受访者则有43%。

调查结果显示，成本（59%）、持份者需求不多（52%）、价值主张欠清晰（52%）及内部知识和能力不足（52%），是阻碍亚太区投资者提高ESG投资的最大挑战。综观全球，接近三分之二的受访者（57%）表示难以将表现与同业比较；56%的受访者指对外部ESG资产经理的准确评估是一个关键问题。

不过，大多数亚太区资产拥有者（90%）冀在未来两年跨越只进行反面筛选的层面，并更全面地整合ESG投资原则。（完）