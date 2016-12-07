先机环球建议增持中国股票 因经济改善且估值便宜带来上涨空间

路透香港12月7日 - 资产管理公司先机环球投资周三称，预期2017年亚洲股市将结束过去六年下行形势，当中看好中国市场，因经济改善且估值便宜带来上涨空间。

先机环球投资亚洲股票团队主管关睿博在记者会上表示，在各个亚洲市场之中，该行建议增持中国，是基于两大增长动力，一是中国整体经济开始出现改善，结构性增长亦开始显现，消费对其他行业的影响愈见突出；二是中国股票估值相当便宜。

“我们增持中国，但减持香港，尽管两个市场受同一宏观经济利好因素影响，估值上又较其他市场出现折让，但港元与美元挂钩，美国利率上升将对港股带来波动。”他说。

板块方面，他看好中国的部分金融股，以及受惠于结构性增长的铁钢和煤炭。

先机环球对2017年亚洲股市持乐观看法，预期亚洲普遍市场会从现水平走高，该行已部署好迎接市场的周期性反弹，当中较偏重价值型股票。

关睿博指出，“市场目前已100%消化美联储本月加息的预期，只要利率未来是以渐进步伐上调，亚洲国家在适应利率变化上应不会有太大问题。”

该行认为，特朗普主张减税和扩大财政开支，均有利经济增长及股市和商品价格的发展，而孳息率曲线转斜大致上亦利好金融股。不过，特朗普在竞选期间表示会全面大幅调升进口关税的承诺最终不会实现，反而会较着重加强双边贸易。

该行指，明年有多方面的发展需要特别注意，包括多个欧洲国家举行大选可能引发的震荡，以及美元强势和长期融资利率上升的影响。总括而言，亚洲已打破连续六年相对已发展市场走低的趋势，若这个走势持续下去，那将会是在亚洲趁低吸纳的时机。

先机环球投资为英国财富管理集团Old Mutual(OML.L)旗下的资产管理分支，截至今年9月末其资产管理规模达290亿英镑。（完）