对冲基金经理Ackman认为人民币或将更大幅贬值--福克斯新闻

对冲基金经理人William Ackman表示，人民币或将以更大幅度贬值，中国经济可能面临严重衰退。这位亿万富翁的投资中包括与中国经济成长相关的企业。他在接受福克斯商业新闻网采访时称:“我认为人民币近期小幅贬值可能只是开始，后面将有更大规模的贬值。”但他表示，长期内仍“看多”中国。路透