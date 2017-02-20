调查：亚洲机构投资者对固定收益ETF的投资配比大幅跳升

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透香港2月20日 - 研调公司格林威治联营(Greenwich Associates)所做的一项调查显示，流入固定收益上市交易基金(ETF)的资金正快速增长，因亚洲机构投资者刻意增加对这类产品的投资。
受访的59家机构投资者当中，44%表示今年拟增加债券ETF配比，去年仅有14%。
贝莱德(Blackrock)的ETF及指数投资亚太地区分销部门主管Geir Espeskog说，来自亚洲客户的资金流入大为增加，这要归功于“运用更为简便，以及更大的国际多元化。”
他说，2016年流入固定收益ETF的资金约为70亿美元，而前一年为约20亿美元。
主动型管理基金被股票型ETF取而代之的情况，已常常见诸于报导；最近固定收益ETF广受欢迎，显示出亚洲机构投资者正转向此类产品以寻求改善绩效。
亚洲机构投资者在利率环境转变中的流动性需求，是促使他们益发青睐ETF的因素之一。
根据本项调查，在固定收益ETF中，最受青睐的是国际政府公债，其次分别是国际投资级债ETF、高收益信用债ETF。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)