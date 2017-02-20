调查：亚洲机构投资者对固定收益ETF的投资配比大幅跳升

路透香港2月20日 - 研调公司格林威治联营(Greenwich Associates)所做的一项调查显示，流入固定收益上市交易基金(ETF)的资金正快速增长，因亚洲机构投资者刻意增加对这类产品的投资。

受访的59家机构投资者当中，44%表示今年拟增加债券ETF配比，去年仅有14%。

贝莱德(Blackrock)的ETF及指数投资亚太地区分销部门主管Geir Espeskog说，来自亚洲客户的资金流入大为增加，这要归功于“运用更为简便，以及更大的国际多元化。”

他说，2016年流入固定收益ETF的资金约为70亿美元，而前一年为约20亿美元。

主动型管理基金被股票型ETF取而代之的情况，已常常见诸于报导；最近固定收益ETF广受欢迎，显示出亚洲机构投资者正转向此类产品以寻求改善绩效。

亚洲机构投资者在利率环境转变中的流动性需求，是促使他们益发青睐ETF的因素之一。

根据本项调查，在固定收益ETF中，最受青睐的是国际政府公债，其次分别是国际投资级债ETF、高收益信用债ETF。(完)